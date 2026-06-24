「ドールズフロントライン2：エクシリウム」よりクルカイが水着スキン「蒼き軌跡」の姿で1/12可動フィギュア化！水着を変更できるオプションパーツも発売
【pocket art ドールズフロントライン2：エクシリウム PA013 クルカイ 蒼き軌跡Ver.】 2027年5月 発売予定 価格 通常版：14,300円 豪華版：19,250円 【PJ-01 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA】 【PJ-02 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB】 2027年5月 発売予定 価格：各2,475円
フィギュア本体
布製ジャケット
差し替え用フェイスパーツ×3（笑顔、真剣、微笑み 本体分含む。※笑顔以外視線可動ギミック付き。）
差し替え用ハンドパーツ×5セット（本体分含む）
差し替え用裸足パーツ×1セット
アサルトライフル（スリング付き、マガジン着脱可能）
ハンドガン（サプレッサー・マガジン着脱可能）
サンバイザーC
アームポーチ
誘導棒
タイマー
サーフボード
スタンド台座×1セット（スタンド2本付き）
＜豪華版付属品＞
クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA（ボディパーツA一式、サンバイザーA）
クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB（ボディパーツB一式、サンバイザーB）
ボディパーツA一式
サンバイザーA
ボディパーツB一式
サンバイザーB
海外のホビーメーカー「HASUKI」は、アクションフィギュア「pocket art ドールズフロントライン2：エクシリウム PA013 クルカイ 蒼き軌跡Ver.」を2027年5月に発売する。価格は通常版が14,300円、豪華版が19,250円。
本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、優雅で冷静、絶対的な自信を持つエリート人形「クルカイ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「pocket art」から1/12スケールで商品化したもの。
水着のスキン「蒼き軌跡」の姿で立体化しており、彼女の愛銃や、ジャケット、サーフボードなどの豊富な付属品が用意されている。
また水着の表現を変更できるオプションパーツ「PJ-01 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA」と「PJ-02 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB」が2027年5月に発売を予定しているほか、本体とオプションパーツ2種をセットにした豪華版も用意されている。
「pocket art ドールズフロントライン2：エクシリウム PA013 クルカイ 蒼き軌跡Ver.」仕様：塗装済み完成品アクションフィギュア スケール：1/12スケール サイズ：高さ 約165mm（頭頂部まで） 素材：PVC、ABS、布 セット内容
フィギュア本体
布製ジャケット
差し替え用フェイスパーツ×3（笑顔、真剣、微笑み 本体分含む。※笑顔以外視線可動ギミック付き。）
差し替え用ハンドパーツ×5セット（本体分含む）
差し替え用裸足パーツ×1セット
アサルトライフル（スリング付き、マガジン着脱可能）
ハンドガン（サプレッサー・マガジン着脱可能）
サンバイザーC
アームポーチ
誘導棒
タイマー
サーフボード
スタンド台座×1セット（スタンド2本付き）
＜豪華版付属品＞
クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA（ボディパーツA一式、サンバイザーA）
クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB（ボディパーツB一式、サンバイザーB）
豪華版
「PJ-01 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA」仕様：塗装済み完成品オプションパーツ スケール：1/12スケール 素材：PVC、ABS、布 セット内容
ボディパーツA一式
サンバイザーA
「PJ-02 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB」仕様：塗装済み完成品オプションパーツ スケール：1/12スケール 素材：PVC、ABS、布 セット内容
ボディパーツB一式
サンバイザーB
Copyright (C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. All rights Reserved