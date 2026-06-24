【pocket art ドールズフロントライン2：エクシリウム PA013 クルカイ 蒼き軌跡Ver.】 2027年5月 発売予定 価格 通常版：14,300円 豪華版：19,250円 【PJ-01 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA】 【PJ-02 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB】 2027年5月 発売予定 価格：各2,475円

海外のホビーメーカー「HASUKI」は、アクションフィギュア「pocket art ドールズフロントライン2：エクシリウム PA013 クルカイ 蒼き軌跡Ver.」を2027年5月に発売する。価格は通常版が14,300円、豪華版が19,250円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、優雅で冷静、絶対的な自信を持つエリート人形「クルカイ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「pocket art」から1/12スケールで商品化したもの。

水着のスキン「蒼き軌跡」の姿で立体化しており、彼女の愛銃や、ジャケット、サーフボードなどの豊富な付属品が用意されている。

また水着の表現を変更できるオプションパーツ「PJ-01 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA」と「PJ-02 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB」が2027年5月に発売を予定しているほか、本体とオプションパーツ2種をセットにした豪華版も用意されている。

「pocket art ドールズフロントライン2：エクシリウム PA013 クルカイ 蒼き軌跡Ver.」

豪華版

「PJ-01 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA」

「PJ-02 クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB」

仕様：塗装済み完成品アクションフィギュア スケール：1/12スケール サイズ：高さ 約165mm（頭頂部まで） 素材：PVC、ABS、布 セット内容フィギュア本体布製ジャケット差し替え用フェイスパーツ×3（笑顔、真剣、微笑み 本体分含む。※笑顔以外視線可動ギミック付き。）差し替え用ハンドパーツ×5セット（本体分含む）差し替え用裸足パーツ×1セットアサルトライフル（スリング付き、マガジン着脱可能）ハンドガン（サプレッサー・マガジン着脱可能）サンバイザーCアームポーチ誘導棒タイマーサーフボードスタンド台座×1セット（スタンド2本付き）＜豪華版付属品＞クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットA（ボディパーツA一式、サンバイザーA）クルカイ 蒼き軌跡Ver. オプション水着セットB（ボディパーツB一式、サンバイザーB）仕様：塗装済み完成品オプションパーツ スケール：1/12スケール 素材：PVC、ABS、布 セット内容ボディパーツA一式サンバイザーA仕様：塗装済み完成品オプションパーツ スケール：1/12スケール 素材：PVC、ABS、布 セット内容ボディパーツB一式サンバイザーB

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