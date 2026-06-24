西日本付近で梅雨前線の活動が活発となっており、四国地方では26日にかけて大雨となるおそれがあります。土砂災害や河川の増水や低地の浸水などに警戒してください。また、27日(土)も台風7号の影響で大荒れとなり、激しい雨や雷雨となりそうです。台風の動きにもご注意ください。

梅雨前線の活動が活発化 明日25日にかけて局地的に非常に激しい雷雨

今日24日(水)から明日25日(木)にかけて、梅雨前線は四国地方まで北上して活動が活発となるでしょう。このため、四国地方は明日にかけて雨や雷雨となる見込みです。特に今日昼過ぎから明日昼前にかけては、太平洋側では局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、瀬戸内側でも局地的に1時間に30ミリ以上の激しい雨が降って、広い範囲で大雨となるおそれがあります。

26日朝までに予想される雨量 26日日中も大雨に警戒

今後予想される24時間降水量は

24日6時から25日6時まで(多い所)

瀬戸内側 200ミリ

太平洋側 250ミリ

25日6時から26日6時まで(多い所)

瀬戸内側 100ミリ

太平洋側 200ミリ

となっています。

また26日(金)は、梅雨前線がいったん四国の南の海上にまで南下したのち、午後は再び四国地方を北上して活動が活発となる可能性があります。このため引き続き雨が降りやすく、さらに雨量が増えて、大雨となるおそれもあります。

24日(水)から26日(金)にかけて、土砂災害や低地の浸水・河川の増水に十分注意してください。

27日ごろは台風7号の接近で大荒れのおそれ

台風7号は24日9時現在、中心気圧955ヘクトパスカルで、沖縄の南を1時間におよそ10キロの速さで北へ進んでいます。今後次第に進路を北東に変えて北上を続け、27日(土)には暴風域を伴ったまま四国沖を進む見込みです。四国地方では雨や風が強まり、大荒れの天気となるおそれがあります。

なお、台風接近前から梅雨前線によって雨が降り続き、長期間にわたって大雨となる可能性がありますので十分に注意してください。

台風8号も北上中

また昨日発生した台風8号も北上中です。

台風8号は24日9時現在、中心気圧1000ヘクトパスカルで、マリアナ諸島をゆっくりと北西に進んでいます。26日(金)には日本の南の海上で次第に進路を北東に変えてスピードを上げて進むでしょう。四国地方には直接の影響はない見込みで、足早に遠ざかる見込みです。

ただ、2つの台風の北上で、太平洋側では明日以降、うねりを伴って波が高くなるためご注意ください。