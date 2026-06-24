「Meta Adventurer」

米Metaは現地時間6月23日、レイバンやオークリーなどを展開する「EssilorLuxottica(エシロールルックスオティカ)」と共同開発した新しいAIグラス「Meta Glasses」を発売した。フレームは3タイプで、価格は299ドルから。なお発表時点では、発売国に日本は含まれておらず、米国、イギリス、カナダ、フランスなどで発売される。

なお、日本のMeta公式サイトでは、Meta Glassesの製品ページは公開されている。

「Meta Fury」

フレームのバリエーションは、クラシックなレクタングルデザインの「Meta Adventurer」、スポーツ性を前面に出した大胆なシルエットだという「Meta Fury」、スリムな楕円形を採用した「Meta Starfire」の3つ。このうち、Meta Starfireは、インフルエンサーとして知られるカイリー・ジェンナーがデザインした「Meta Glasses by Kylie」として展開する。

「Meta Glasses by Kylie」

カラーバリエーションはクラシックブラックやサンドストーンなどを用意。レンズは日常使いできるクリアレンズ、屋外用のサングラスレンズ、偏光レンズ、調光レンズなどを用意。すべてのフレームで度付きレンズにも対応する。

日本でも5月末から発売されている「Ray-Ban Meta」や「Oakley Meta」と同じく、テンプル部分に開放型スピーカー、フレーム部分に最大3K撮影が可能なカメラを搭載する。

またMeta Superintelligence Labs(MSL)が構築した新しい大規模言語モデル(LLM)シリーズの第1弾「Muse Spark」を使った生成AI「Meta AI」に対応。スポーツの試合結果から地元のレストランのおすすめまで、あらゆる質問に対してより賢い回答を提供するという。