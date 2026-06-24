紀ノ国屋は2026年6月24日（水）より、柔らかなナイロン生地を使用した、軽量で持ち運びやすいバッグ「折りたたみクロスボディバッグ」を発売する。

【写真】手持ちと肩掛けの2WAY仕様

クロスボディタイプのため、ショッピングやお出かけの際に肩にかけることで両手が自由に使える。また、使わない時はコンパクトに収納可能なため、荷物が多くなりがちな日のサブバッグとしても最適。



使わない時はコンパクトに収納可能

ボディには紀ノ国屋のロゴデザインをあしらい、シンプルながらも上品な印象に。

普段使いのバッグに忍ばせておけば、買い物帰りや旅行先など、急に荷物が増えた時に活躍してくれそうだ。



手持ちと肩掛けの2WAY仕様

カラーは、落ち着いた印象のブラックと、柔らかな雰囲気のベージュの2種。性別やスタイルを問わず取り入れやすいカラーで、幅広いシーンで活躍する。



カラーは、落ち着いた印象のブラックと、柔らかな雰囲気のベージュの2種

サイズは、タテ39cm×ヨコ45cm×マチ13cm。販売価格は2750円（税込）。買い物や旅行先のサブバッグとして、荷物をまとめたい時のエコバッグとしてなど、日常のさまざまな場面で気軽に使える便利なアイテムとなっている。



柔らかなナイロン生地を使用しているため、軽やかな使い心地



2026年6月24日（水）20:00より、公式オンラインストアで販売を開始。26日（金）から店舗でも順次販売される。