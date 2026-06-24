美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

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Q. 最近、肌が一気に老けた印象に。どんなアイテムを使えばリカバーできる？

シワやシミのように、年齢とともに《出てくるサイン》は、まだまだ序の口。ハリがない、ツヤがない、というように《なくなってくるサイン》こそ、老けた印象をもたらす要因です。基本のスキンケアをしているのに手応えがない、と思っている人は多いのではないでしょうか？

私たち女性の場合、50歳前後から、肌や体調が大きく変わってきます。これは女性ホルモンの減少による影響で、肌のふっくらとした厚みがなくなり、痩せてしぼんだような状態に。

潤いを溜め込む力が低下したり、肌表面にシボが立ったようになったりしてハリやなめらかさが失われることがあります。

加えて、血流も滞りやすくなり、肌のトーンもくすみがち。残念ながら原因は一つではなく、さまざまなことが複雑に絡み合って、疲れた印象や老けた印象を漂わせてしまうのです。

ミトコンドリアが細胞のエネルギーを産生する力が低下している成熟世代は、体力が落ちてくるのと同様に、肌の再生力も低下。疲れやダメージをリカバーするのが難しくなってきます。だからこそ、なくなってくるものを補うアイテム選びが大事になるのです。

たとえば美容液なら、みずみずしいものではなく、微細なオイルビーズが配合された濃厚なものを選んで。しぼんだ肌に厚みをもたらし、ツヤのある肌にしてくれる頼もしさがあります。

抗酸化成分のビタミンCを高濃度に配合した美容液も、つるっとしたハリをもたらし、元気そうな印象をアップさせるには最適。シワとシミが気になるという人なら、2つを同時にケアできるセラムがおすすめです。

また、何か特別なときでなくても、シートマスクを取り入れてみて。肌をぴったり覆うことで滞りがちな血流や代謝をよくし、しっかりとした保湿感が得られます。

考えてみると、一日一日を大切にしたい成熟世代にとっては、これといった予定がなくても毎日がかけがえのない《特別な日》。濃厚な美容液もシートマスクも毎日、積極的に取り入れましょう。

日本抗加齢医学会の見解では、老化は自然な現象ではなく、予防や改善のできる疾患なのだそうです。ならば鏡を見てため息ばかりついているのはもったいない。今からは老けた印象をリカバーすることに時間を使いましょう。

大人の肌力アップに役立つ4つの厳選アイテム

ビタミンCを肌に直送

根本にアプローチしてくすみ、毛穴、ハリにすばやい効果を発揮！

●オバジC25セラム ネオ 12mL 11,000円／ロート製薬

25年間、ビタミンCの高濃度配合にこだわってきたブランドの最新作。角層の奥深くまでスピーディーに届く新アプローチ技術により、配合された25%ものピュアビタミンCとビタミンEが、ダイレクトに届いて肌の悩みをマルチにケア。翌朝の肌に、見違えるほどのツヤとなめらかさが生まれ、イキイキとした元気な印象に

ビーズに濃縮された美容成分がストレスによる老化の加速を防ぐ

●SK-II フェイシャル トリートメント セラム 30mL 19,910円、50mL 29,920円（編集部調べ）／SK-II

こっくりとした濃密なテクスチャーの美容液。SK-II独自の濃縮ピテラ(TM)に加え配合された、マイクロサイズのオイルビーズが肌の上で弾けると、凝縮された美容成分が肌に浸透。ストレスにより進みがちな肌の老化を防ぎ、ハリとツヤのある若々しい印象に（7/20発売）

何を使っても潤った感じがしない肌を救う薬用レスキューマスク

●ザ マイトル 薬用マスク ドライレスキュー〈医薬部外品〉4枚入り 6,600円／TAISHO BEAUTY ONLINE

「ハリ」にこだわり、約5年の開発を経てたどり着いたヘパリン類似物質とプラセンタエキスを配合。こっくりとした濃密な使用感で、乾燥による「しぼみ印象」がある肌をしっかり潤す

シワと色ムラ

大人の2大肌悩みをリーズナブルな価格で集中的に速攻ケア

●オルビス ザ リンクルセラム〈医薬部外品〉30g 4,950円／オルビス

速攻型ナイアシンアミド複合体が、すばやく浸透して、ハリと美白にダブルアプローチ。なめらかでのびがよく、使いやすいテクスチャーなので、全顔はもちろん、額やほうれい線、目元などにも使いやすい。エイジングケア製品の中では購入しやすい価格なので、惜しむことなくたっぷり使えるのも魅力

※記事内の商品価格はすべて税込です