◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)

ドジャースは打線がつながり12-3で快勝。大谷翔平選手以外のスタメン全員がヒットを記録する猛攻の一戦となりました。

過去月間2桁本塁打3度と、6月が最も相性がいい大谷選手は、今季も試合前で7本塁打を含む月間打率.350、OPS1.256を記録するなど好成績をキープ。

「1番・DH」としてスタメン出場した大谷選手は、初回に四球を選び、トミー・エドマン選手のタイムリーで先制のホームイン。同点で迎えた4回は、1アウト1、3塁の好機できっちりと犠牲フライを放ち、勝ち越し点をもたらしました。

しかし、この日ヒットは生まれず、9回の第6打席でロハス選手を代打に送られ、途中交代。3打数無安打1四球1打点という成績でした。

一方、チームはアンディ・パヘス選手、フレディ・フリーマン選手が3安打。下位打線もアレックス・コール選手、アレックス・フリーランド選手、チャッキー・ロビンソン選手がいずれも2安打を放つなど躍動します。

9回は2アウト満塁のチャンスで打席が回ってきた6番のマックス・マンシー選手が、ライトへ2点タイムリー二塁打を記録。これで6月好調の大谷選手以外、スタメン全員にヒットとなりました。またドジャースが計17安打、12得点で大勝となってます。