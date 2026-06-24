100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第127回は「今、求められる人」です。

【写真】越乃さんが描いた〈ちなつ呂布〉

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前回「元タカラジェンヌが〈国家資格〉に挑戦。しかし学科試験の最中、突然試験官が近づいてきて…」はこちら

鳳月杏さん率いる月組の舞台を観に行ってまいりました。

演目は『RYOFU』『水晶宮殿（クリスタルパレス）』。

評判がとても良いのです。

それも、「なかなか良かった」というレベルではありません。

耳に入ってくるのは絶賛の声ばかり。

ここまで評判が良いと、逆に少し身構えてしまいます。

私は昔から、観劇前にあまり情報を入れないタイプです。

あらすじもなるべく読まず、予習もしません。

なぜなら、自分の中で勝手に壮大な物語を作り上げてしまうからです。

そして実際の舞台がそれと違うと、作品に何の落ち度もないのに勝手にショックを受けることがあります。

なんとも迷惑な観客です。

ですから今回も、なるべくフラットな気持ちで劇場へ向かいました。

それでも久しぶりの宝塚観劇に心は弾みます。



月組時代の仲間・玲実くれあさんと、劇場でバッタリ会った蒼矢朋季さん

開始数分で…

ロビーに入った瞬間から、お客様方の熱量が伝わってきます。

ああ、久しぶりのこの空気。

客席に入ると、制服姿の学生さんたちがたくさんいらっしゃいました。

しかも男性ばかりの団体も見受けられます。

社会勉強の一環でしょうか。

終演後に感想を聞いてみたい気持ちになりました。

さて、幕が上がります。

そして開始数分で思いました。

「あ、これは面白い」

正確には「面白い」と思う暇もありませんでした。

舞台が最初から燃えていたのです。

熱量がすごい。

冒頭から大人数による殺陣が繰り広げられ、その迫力に圧倒されます。

まだ始まったばかりなのに、すでにクライマックスのような勢いです。

そこへちなつ（鳳月杏さん）から「本日はようこそお越しくださいました」と宝塚ならではのご挨拶が入り、途端にゾクゾクし始めます。

演出、台詞、音楽、すべてが満点でした。

大きな舞台をこれでもかと使い切った見事な転換に、一瞬で引き込まれました。

『RYOFU』は三国志の世界を描いた作品ですが、そこに人間の弱さや孤独、そして愛されたいという切実な願いが丁寧に描かれていました。

呂布という人物は決して善人ではありません。

けれど、その奥にある哀しみや寂しさが見えてくると、私たちは彼をどうしても嫌いになれないのです。

人は完璧な人間よりも、不完全な人間に心を動かされるものなのかもしれません。

ちなつの持つ色と、この役がうまく合わさり、そのバランスが実に絶妙でした。

強さだけでもない。

優しさだけでもない。

威厳と哀愁。

光と影。

その両方をあの佇まいに宿しているからこそ、人は惹きつけられるのでしょう。

それは宝塚のゴールを見据えた限られた時間にしか放てない、尊くも恐ろしいほどの美しさでした。

時代が求めたトップスター

私は以前ちなつのことを、

「彼女は今最も時代に愛され、最も時代に求められている人です」

と書きました。

時代はいつも、その時代に必要な人を選びます。

今という時代が、鳳月杏というトップスターを求めました。

彼女は圧倒的なカリスマ性で周りを引っ張るタイプのトップスターとは少し違います。

どこまでも自然体で、人を理解し、寄り添う人です。

その視線は常に相手役さんや、周りの組子たちへと注がれています。

今は強い人よりも、人の痛みを理解できる人が求められる時代です。

だからこそ、多くの人が彼女に惹かれるのでしょう。

そして、その空気は今の月組そのものにも表れていました。

組というものは不思議なほどトップの色が映し出されます。

トップが張り詰めていれば組も緊張しますし、トップが穏やかであれば、その空気は自然と組全体に広がっていきます。

今の月組には、安心感と信頼感があります。

ちなつが真ん中に立つことで、相手役さんや下級生たちが、のびのびと輝いて見えるのです。

自分の役割を理解し、その役を生きることに誇りを持っている。

それこそが今の月組の強さなのだと思います。

自分だけが輝くのではなく、周りも輝かせる。

それは宝塚のトップスターだけではなく、これからの時代のリーダーに求められる資質なのかもしれません。



必死に写真を撮ってるところを撮られてました

劇場でしか味わえないもの

そしてショー『水晶宮殿（クリスタルパレス）』。

こちらはもう理屈抜きです。

大階段、電飾、盆、セリ。

華やかで、賑やかで、美しくて楽しい。

場面は次々と展開し、客席を飽きさせません。

「次は何が出てくるのだろう」

そんな期待感の連続です。

気がつけば私もすっかり笑顔になっていました。

お芝居では息を呑み、ショーでは心が躍る。

なんとも贅沢な3時間です。

最近は動画配信で何でも観られる時代ですが、やはり劇場でしか味わえないものがあります。

客席全体が同じ瞬間に驚き、笑い、息を呑む。

あの一体感は生の舞台ならではです。

やはり宝塚はすごい。

私もここでやっていたとはいえ、これだけの熱量を毎日届け続けるのですから、

「みんな、よくそんな体力があるなぁ」

という尊敬の念も湧いてきます。

まさに体力おばけの集団です。

しかも美しい。

強い。

かっこいい。

なんとも反則です。

劇場を後にする頃には、心がすっかり満たされていました。

良い舞台には人を元気にする力があります。

そして今の月組には、その力が溢れています。

拍手喝采。

そんな言葉が一番似合う舞台でした。