厚生労働省の「認知症及び軽度認知障害（MCI）の高齢者数と有病率の将来推計」によると、令和4年度の調査では、65歳以上の高齢者における認知症有病率は約12％と推計されたそうです。そんな中で「認知症になったからといって、その人の心まで失われるわけではない」と語るのは認知症医療の第一線に立ち続けてきた認知症専門医・繁田雅弘先生です。そこで今回は繁田先生の著書『認知症になって幸せな人、不幸せな人』より一部を抜粋し、優しく、大らかな認知症との「付き合い方」をお届けします。

【書影】認知症は「何もわからない、何もできない」は大間違い！繁田雅弘『認知症になって幸せな人、不幸せな人』

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あなた、どなた？

名前だけは絶対に忘れてほしくなかった

「本当に私が、わからないの？」と、何度も母に向かって叫びました。昨日までは、ニコニコと私の名前を呼んでいたのに。ほかのどんなことを忘れてもいい。でも、娘の顔や名前だけは、絶対に忘れてほしくなかった。

ときおり涙ぐみながら、そう話すのは、75歳の認知症の母をもつ51歳のキャリアウーマン。財布やカード、携帯電話や鍵などを何度もなくす、同じ食材を何度も買ってくるといった症状はあるものの、普段の会話は成り立ち、簡単な家事もこなしていたというお母さん。ところがある日、突然、「あなた、どなた？」と言われて、大きなショックを受けたと言います。

認知症になった人の家族にとって、最初の恐怖が「名前を忘れられる」ことなのかもしれません。昔から、映画やドラマでも、認知症を描く場合は大抵、「お前、誰だい？」といったようなやりとりが出てきます。認知症＝家族のことがわからなくなる、というのは常套手段で、確かにドラマティックです。でも、私はこれが認知症への偏見を助長したのではないかと思っています。

医師からすれば、認知症がすすむスピードはもっと緩やかですし、だいたい、認知症でなくても、歳をとれば人の名前を間違えたりすることが増えてきます。名前や顔を忘れてしまうから「認知症は恐ろしい」という印象だけがひとり歩きしていますが、もっと大切なことをご本人はわかっています。それをちゃんと引き出してあげようよ、といつも思うのです。

「記憶」のメカニズム

「記憶」のメカニズムについてお伝えしましょう。

イメージしてみてください。脳の中で、ひとりの人がいます。

名前は「花子」。読み方は「はなこ」で、文字（漢字とひらがな）と、音の情報があります。そして、花子さんの顔の映像もあります。さらには、「小さいころに大怪我をして病院に連れて行った」という思い出があったとします。それらは普段、脳の中の別々の場所にしまわれています。記憶という大きなタンスの無数の引き出しに、それぞれ音や映像などに分けられて収納されているといった感じでしょうか。

そして、花子さんの情報が必要なときは、連想ゲームのように、花子＝はなこ＝顔の映像＝怪我、と各データを瞬時に紐づけて引き出しているのです。

母の頭の中に、私はいるのでしょうか

名前は単なる記号です。

認知症になると、それぞれのデータを引き出すスピードが落ちたり、どの引き出しに何を入れたのか混乱したり、情報と情報をつなげる紐が緩んでしまったりして、名前や顔を忘れてしまったように思われてしまう。



（写真提供：Photo AC）

「あなたのお顔も、名前も、あなたとの思い出も、あなたのキャリアも、娘として誇りに思う気持ちも、お母さんの記憶の引き出しには全部、ちゃんと入っています。ただ、それらの“つなぎ”が悪くなっているんです」

そう伝えると、娘さんははっとした様子で、こう言いました。

「そういえば先日、母が『あなたってなんだか知らないけれど、頼りになるのよ、またきてね』って、ぎゅっと腕を掴んできたんです。母の頭の中に、私はいる、ということでしょうか」

間違いなく、あなたはいます。

「名前」は単なる記号

だからこそ、あなたの雰囲気や表情、やりとり、会話の中に、あなた＝娘を感じとったのでしょう。そして別の日には、あたり前のようにあなたの名前を呼ぶこともあるでしょう。

認知症になっても、あなたの顔も思い出も、お母さんの記憶のどこかにはちゃんと残っているのです。

「名前」は単なる記号です。

ただ、記憶の回路がつながりにくくなっているだけ。

認知症になっても、あなたの「笑顔」も「話し方」も「思い出」も、脳の中にはちゃんと残っています。

※本稿は、『認知症になって幸せな人、不幸せな人』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。