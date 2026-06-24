お笑いタレントの小籔千豊さんは6月24日、自身のInstagramを更新。芸能人同士の「熱愛スクープ」を暴露しました。（サムネイル画像出典：小籔千豊さん公式Instagramより）

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お笑いタレントの小籔千豊さんは6月24日、自身のInstagramを更新。芸能人同士の「熱愛スクープ」を暴露し、話題となっています。

【写真】小籔千豊が熱愛スクープを暴露!?

「まさかのアルファベット3文字カップル」

小藪さんは「熱愛スクープ!!　世紀のカップルの密会　まさかのアルファベット3文字カップル」とつづり、3枚の写真を投稿。いずれもタレントのYOUさんとお笑いタレントのバイク川崎バイク（BKB）さんのツーショットです。バーカウンターのような場所でお酒を楽しんだ後、並んで夜道を歩いています。

ファンからは「お似合い」「You行っちゃいなよ」「YOUやっぱり若い！」「ばり かわいい2人 BIGカップル BKBヒーヤ」「B.バカでかいグラス片手にK.キメ顔のB.バイクさん」「楽しそうすぎる！」などの声が寄せられました。

COWCOW・善しさんのダイエットを報告

10日の投稿では、お笑いコンビ・COWCOWの善しさんのダイエットの経過を報告した小藪さん。1カ月で「しっかり食べながら約10キロ減」に成功したようです。写真を見ても、顔や体がすっきりしたことが分かります。今後の投稿も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)