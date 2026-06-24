今年４月に７７歳の喜寿を迎えた武田鉄矢さん。５月２０日に、今までの人生を振り返りつつ、“老い”とどう向き合うべきかを見つめ直した『花咲けじいさん 人生後半の教科書』（双葉社）を上梓しました。「人生の後半に差しかかるにあたって夫婦はどう向かい合えばいいのか」──武田さんに、老後の夫婦の在り方についてお聞きしました。

【書影】『花咲けじいさん 人生後半の教科書』（著：武田鉄矢／双葉社）

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人生後半の夫婦関係

おかげさまで今年４月に７７歳の喜寿を迎えました。

さて、老後を迎えるにあたって夫婦関係というのは難しい問題を抱えることになります。近頃は“熟年離婚”が盛んに話題になりますが、年をとって夫婦関係がぎくしゃくしてくることは往々にしてあります。

私思うんですよね、その原因は絶対に男のほうにあると。

たとえば“男が男たる理由”みたいなものを女房に向かって主張し始めると、だいたい上手くいかない。定年を迎えて家にいるようになった男どもは、まず自分が「家庭人として新人である」という純然たる事実を受け入れないといけません。そうしないと女房に対して「何だこの野郎！偉そうに言いやがって」となって必ず喧嘩になります。

私にも身に覚えがあります。奥さんには申し訳ないけど、奥さんから家庭内の細かいルールを言われるとね、イライラするんですよ、腹が立って。

コロナ禍でステイホームを余儀なくされた時期がありましたよね。日中、一緒にいる時間が長くなった奥さんから激しく抗議があったのは“ワジミ”。

「ちゃんと拭いてよ！ワジミができるでしょ」

その言葉の意味がわからなくてさ。てっきり相撲の“輪島”かと思ったら違うんですよ。

私コーヒーが好きでよく飲むんですけど、コップの裏をきちんと拭いてないとテーブルに置いたときに輪のシミがあちこちにつくでしょ。これが“輪染み”なんだって。

そんなこと言われたってさ、“輪染み”なんて専門用語知らないもの。

「そんな言い方しなくてもいいじゃないか！」

この“ワジミ”がきっかけで激しい言い争いになったのが、私と奥さんとの最初の抗争でした。



武田鉄矢さん

この話を男同士で集まったときにしてみたら、これが素晴らしいことに全員同じ。

「お宅もですか」って。

主婦業のベテランがいる家庭に、定年を迎えて仕事を離れた男が居座るようになると、こうした問題が必ず起こります。主婦の皆さんはご経験がおありでしょうが、そうなると奥さんがもの凄い勢いで旦那さんにイラ立つことになるんですよね。

最高の理想の先生は

ではどうしたら波風を立てずに夫婦円満な関係を維持していけるのか。

最近私がやっているのが、奥さんの部屋に入るときに「失礼します」と挨拶してから入ること。（笑）

この年になると愛の確認なんか必要なくなったんで寝床は別々。奥さんの部屋に入るときは海軍士官のように「失礼します！」と一声かけてから入らせていただく。

返事は「はい」。「今行きます」。そして「失礼します」。

これが老いてからの私たち夫婦のルール。

私の本『花咲けじいさん 人生後半の教科書』の中でも繰り返し述べておりますが、老いていく男にとって最高の理想の先生は、老いた妻なんですよね。奥さんを見習うことだよね。男なんてものは、奥さんに教えてもらわないとゴミ一つ出せやしないんだから。



『花咲けじいさん 人生後半の教科書』（著：武田鉄矢／双葉社）

「老いては女房に従え」

かあちゃんの言うことっていうのは、老いてからの素晴らしい学びの言葉に満ち溢れてますね。だってどんなに女房の言うことを聞いたって、男にとってマイナスは1つもないもんね。

そりゃあ嫌だよね。一杯飲むたびに奥さんから「また飲んで！」とか叱られると。言われるたびに、ぞ〜っとするんだけど、でも誰かに言われないと、ずっと飲んでるもんな、男って。

「老いては子に従え」っていうけれど、「老いては女房に従え」。

それが一番間違いない。これはもう宿命的にそんな風にできてるんじゃないかな。男っていうシステムが。



武田鉄矢さん

「手をつなぎ合う新婚夫婦 離せば倒れる年寄り夫婦」

これは私が考えた標語ですが、つまり、手を握り合うことの意味合いが変わったんですよ。若いときは愛を確かめるために握り合った手を、老いてからは支え合うためにつなぐ。手を離せば倒れちゃうんですよ。それゆえに“夫婦”っていうペアを組んだんですね。

そんな風にできてるんですよ、夫婦というものは。そこに細かい理由なんかいらないんじゃないかな。

夫婦円満であるのは、家庭内に女房っていうリーダーがいるからこそ。生物界で繁殖のエネルギーを失ったオスというのは群れから追放されるんだけど、追放されない要領が女房に従うこと。人生の中で初めて従うことの意味合いを学ぶ。それが老年じゃないかなあ。……このへんはただいま研究中ということで。

今日も、「はい」「今行きます」と女房に従いながら。