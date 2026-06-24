「病院に付き添ってあげて」完熟フレッシュ・池田レイラ、相方の父に心配の声。「大丈夫!?」
お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラさんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の父・池田57CRAZYさんの姿を公開したところ「大丈夫!?」「病院に付き添ってあげて」といった声が寄せられています。
【写真】池田レイラの父・池田57CRAZYに心配の声
この投稿に、池田57CRAZYさんは「人生で2番目位に酷いぎっくり腰やっちゃってんだからしゃ〜なし…」とコメント。また、ファンからは「大丈夫!?」「腰はどうにもならんのよ」「心配してあげて笑」「お父さん、ご自愛下さい」「ちゃんと診察してもらって下さいね！」「病院に付き添ってあげて」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】池田レイラの父・池田57CRAZYに心配の声
「心配してあげて笑」レイラさんは「本日ネタ見せだったのですが、父がネタを終えて作家さんにアドバイスを貰っている時に『すみません腰が痛くて…』と言いながら四つん這いで話を聞いてました」と説明し、1枚の写真を投稿。池田57CRAZYさんが、楽屋の床に寝そべっている姿が写っています。レイラさんは「変な奴すぎて、この血を少しでも受け継いでいる可能性があると思うと怖くなる時があります」と容赦なくイジっていますが、X上での反応は違うようです。
「心配してない訳はございません！笑」その後、レイラさんは投稿を更新。「※父は定期的にぎっくり腰になるので慣れている&治りかけ&自らコルセット無しを選んだ上で状況、タイミング全ての選択をミスっていた為おかしいでしょという投稿です！」「心配してない訳はございません！笑 原因も分かっております！ そして心配のフェーズは数日前に終了しておりますのでご安心を」と追記しました。心配した上でツッコミを入れたことを明かしています。
(文:堀井 ユウ)