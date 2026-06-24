「Z NISMO」に6速MT追加！

2022年にデビューした現行の「フェアレディZ」（RZ34型）は、日本だけでなく北南米や豪州、東南アジアなど複数の国で販売され、高い人気を得ているスポーツカーです。

海外では「Z」という名称で展開されており、NISMOの専用エアロパーツやエンジンチューンが施されたハイパフォーマンスモデルも「Z NISMO」の名で販売されています。

【画像】超カッコイイ！ これが6速MT搭載の「Z NISMO」です！

2026年4月に米国で開催された「ニューヨーク国際オートショー2026」では、最新のZ NISMO 2027年モデルが披露されたのですが、従来のZ NISMOと比較し、さらに走行性能が高められているのが特徴です。

まず注目されるのがトランスミッションです。

これまでZ NISMOのトランスミッションは9速ATのみでしたが、新たに6速MTを設定。通常のZシリーズには6速MTモデルがラインアップされていることから、「なぜNISMOにはMTがないんだ」と多くの要望が寄せられており、そんななかで、待望のMTモデルの追加となりました。

この6速MTは、NISMO専用に開発されたもの。強化クラッチの採用やシフトストロークを大幅に短縮するなど、従来よりも優れたシフトフィールを実現しています。

エンジンはこれまで同様に、特別なチューンを施した3リッターV型6気筒ツインターボのVR30DDTT型を搭載。最高出力も420psとスペックに変更はありませんが、6速MTモデル用にスロットル制御や点火タイミングの調整など、さらなるチューニングを行うことでエンジンの応答性を高めています。

加えて、アクティブサウンドエンハンスメント（エンジン回転数、およびアクセル操作に応じた音をスピーカーから出し、車内で聞こえるエンジンサウンドの音質を高めるシステム）が新たに搭載され、さらにアクティブノイズキャンセレーションシステムも6速MTモデル用に調整されました。

足回りでは、フロントブレーキローターを鉄・アルミニウム複合製の2ピースブレーキローターに変更。「GT-R」（R35型）由来の強力な制動力と耐久性を持つのが特徴で、ローター内部の通風抵抗を減らすことで冷却性能を高めるとともに、フロント合計で約8.6kgのバネ下重量を削減しています。

その他、フロントブレーキローターの変更にともなってサスペンションの再調整を行い、よりスムーズなコーナリング性能を生み出すなど、サーキットからワインディングまで、あらゆるシーンで意のままに操れる高い運動性能を実現しました。

※ ※ ※

Z NISMO 2027年モデルは米国で2026年夏に発売される予定です。

なお、日本市場向けのフェアレディZ NISMOも同時期の発売が見込まれており、価格など今後の発表が注目されます。