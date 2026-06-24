24日はド軍スタメン選手でただ一人の無安打に終わる

【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）

ドジャース・大谷翔平投手はあす24日（日本時間25日）の敵地でのツインズ戦で8勝目をかけて先発登板する。デーブ・ロバーツ監督は23日（同24日）の同カード後、投打二刀流での出場を明言した。

報道陣から大谷について聞かれた指揮官は「ええ、ショウヘイは明日打つ」と語った。捕手についてはラッシングを起用する意向を示した。

大谷はこの日、犠飛で1打点をマークしたが、3打数無安打、1四球。チームのスタメンとしてはただ一人、ノーヒットに終わっていた。

9回2死の場面では代打を送られたが、ロバーツ監督は「たくさん得点できたと感じたから、対ロジャースの最終打席は代打を送った。代打を送ることが正しいことだと感じた」と説明。先発登板へ向けて負担を軽減させた形となった。

大谷とバッテリーを組む予定のラッシングは22日（日本時間23日）のツインズ戦で、脳震とうの疑いで途中交代していた。ロバーツ監督は「状態はいい。完全休養をさせたかった」「明日は状態がよければ、彼（ラッシング）に戻したいと思っている」と述べた。（Full-Count編集部）