ちゃんぴおんず大崎、昨年結婚も…妻からの衝撃的な“カミングアウト”に顔面蒼白 共演者も思わず「これは一番やばいやつ」「どうやって？」
お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が23日放送のテレビ朝日系『ロンドンハーツ』（毎週火曜 後11：15）に出演。妻の衝撃的な告白に顔面蒼白の事態となった。
【写真】すっかりパパの表情に…第1子の誕生を報告した大崎
この日のテーマは「芸人家庭内リーク」。芸人の妻たちが夫の素顔や秘密を明かした。2025年2月、フジテレビ系『さんまのお笑い向上委員会』（毎週土曜 後11：10）に出演し、結婚を報告。同6月には第1子誕生を告白していた大崎。
MCの田村淳が妻からの情報提供として「実はこれまで内緒にしていましたが、夫のことを位置情報でチェックしています」という衝撃的な内容が読み上げた。これに大崎は「ええ！怖っ！」と声を荒げ、顔面蒼白。これには共演者からも「これは一番やばいやつ」「どうやって？」などの言葉が相次いだ。
淳は続けて「たまに夫が、『今日は先輩とご飯に行ってくる』と出かける日があるのですが、位置情報を見てみると、西麻布や銀座のキャバクラが入っているビルに停まっています」と妻の言葉を伝えると、大崎は「うわ…怖っ」と繰り返した。
大崎は共演者から「やましいことない？」と迫られると、「あるからこんだけ必死なんです」と表情の理由を正直に語り、多くのツッコミが飛び交う事態となった。
【写真】すっかりパパの表情に…第1子の誕生を報告した大崎
この日のテーマは「芸人家庭内リーク」。芸人の妻たちが夫の素顔や秘密を明かした。2025年2月、フジテレビ系『さんまのお笑い向上委員会』（毎週土曜 後11：10）に出演し、結婚を報告。同6月には第1子誕生を告白していた大崎。
淳は続けて「たまに夫が、『今日は先輩とご飯に行ってくる』と出かける日があるのですが、位置情報を見てみると、西麻布や銀座のキャバクラが入っているビルに停まっています」と妻の言葉を伝えると、大崎は「うわ…怖っ」と繰り返した。
大崎は共演者から「やましいことない？」と迫られると、「あるからこんだけ必死なんです」と表情の理由を正直に語り、多くのツッコミが飛び交う事態となった。