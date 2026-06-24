『轟轟戦隊ボウケンジャー』20周年 9月22日にイベント実施 ビジュアルにNoBさんへのリスペクトも
『轟轟戦隊ボウケンジャー20周年 シアターGロッソで不滅のアタック！〜No Border， Endless Adventure〜』が9月22日に東京・後楽園のシアターGロッソで開催されることが決定した。
【写真】20年経っても変わらぬ明石暁を演じた高橋光臣
2006年2月19日から放送を開始した特撮テレビドラマ『轟轟戦隊ボウケンジャー』。その放送開始から20年を突破したアニバーサリーを記念して、1日限りのスペシャルなイベントの開催が決定した。
会場は、かつてキャストが「素顔の戦士」公演で立ったスカイシアターの後を継ぐヒーローショーの聖地、シアターGロッソ。高橋光臣、齋藤ヤスカ、三上真史、中村知世、末永遥、出合正幸のオリジナルキャスト6人が再び集結し、ボウケンジャーとして共に歩んできた冒険の歴史を振り返る。ファンにとってまさに“プレシャス”と呼べる特別な1日になること、間違いなしのイベントとなる。
また、公開されたビジュアルの「No B」は際立った色に。オープニングテーマ「轟轟戦隊ボウケンジャー」や挿入歌を担当し、昨年8月に惜しまれつつも亡くなったNoBさんへのリスペクトを感じさせるビジュアルとなった。
【写真】20年経っても変わらぬ明石暁を演じた高橋光臣
2006年2月19日から放送を開始した特撮テレビドラマ『轟轟戦隊ボウケンジャー』。その放送開始から20年を突破したアニバーサリーを記念して、1日限りのスペシャルなイベントの開催が決定した。
また、公開されたビジュアルの「No B」は際立った色に。オープニングテーマ「轟轟戦隊ボウケンジャー」や挿入歌を担当し、昨年8月に惜しまれつつも亡くなったNoBさんへのリスペクトを感じさせるビジュアルとなった。