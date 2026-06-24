お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が23日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。今年の目標を語った。

オードリー若林正恭から「新しい恋愛の可能性とかどうですか？」と聞かれ、クロちゃんは「今年の目標がリチとの復縁なんですけど」と答え、スタジオを笑わせた。コットンの西村真二は「もういいって」とつっこんだ。

クロちゃんは、TBS系で25年1月に放送された「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の企画「新春クロちゃんリアル人生すごろく」で、2年間も付き合ったアイドルグループ「都内某所」の元メンバーでタレントのリチ（29）にプロポーズしたが、失敗に終わっていた。

クロちゃんは「俺はまだ持ってますよ」とその時に準備した婚約指輪を披露。若林は「ずっと持ち歩いてる？」と聞かれ、クロちゃんは「なるべく持ち歩いてます」と答えた。

コットンのきょんから「連絡は取ってるんですか？」と聞くと、クロちゃんは「リチは2週間に1回ぐらい会ってます」と答えた。

若林から「どういう感じなの？」と聞かれると、クロちゃんは「パチン！」と指輪のケースを閉じてからしゃべり始め、若林は「○すぞ！」とつっこんだ。オードリー春日俊彰も「（言われても）仕方がない、これは」と暴言でのツッコミを認めて笑った。

西村は「言っていいの!?」と強烈なツッコミに驚き、若林は「“パチン！”なんてやられたら、浮かばないもん、ツッコミワードが」と笑った。