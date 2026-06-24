気象庁は、薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測されています。

(記者)「大粒の雨が地面を叩きつけています」

午前8時48分に薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表

停滞する梅雨前線の影響で、県内には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は午前8時48分に薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。

これまでに、薩摩川内市で1時間に108ミリ、いちき串木野市で103ミリの猛烈な雨を観測しています。

薩摩川内市では、各地で道路が冠水

薩摩川内市では、各地で道路が冠水。川が増水して家の近くまで迫っているところもありました。

現在、レベル4土砂災害危険警報が薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、湧水町に出ていて、いずれの自治体も避難指示を出しています。

25日昼までの24時間に予想される雨量は最大で250ミリ

薩摩、大隅地方ではきょう24日昼すぎにかけて、1時間に最大80ミリの猛烈な雨が降るおそれがあります。

25日昼までの24時間に予想される雨量は最大で250ミリです。

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。

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