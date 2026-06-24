Koyo(Universal Fit)

e☆イヤホンは、Jomo AudioブランドのトライブリッドIEM「Koyo(Universal Fit)」と、Panther AudioブランドのハイブリッドIEM「LUMINIS DH4(Universal Fit)」を6月26日より、e☆イヤホン各店および各オンラインストアにて発売する。価格はKoyoが185,000円、LUMINIS DH4が99,000円。

展示は6月24日より開始し、Koyoは秋葉原店と大阪日本橋本店、LUMINIS DH4は秋葉原店、大阪日本橋本店、名古屋大須店で実施する。

Jomo Audio「Koyo(Universal Fit)」

Koyoは、シンガポールのJomo AudioによるユニバーサルフィットIEM。ハイエンドモデルに迫る音響性能とクラフトマンシップの両立を目指したモデルで、自然な音色と広い空間再現性を開発コンセプトに設計された。

DD、BA、プラナーの3種のドライバーを独自チャンバーで統合するトライブリッド構成を採用。各ドライバーの個性を過度に主張させるのではなく、ひとつの統合された音響システムとして機能させることで、帯域ごとの分断感を排除し、音楽全体の流れと一体感を追求しているという。

筐体には無塗装の天然ハードメープル材を採用。FlowMaxオープンバックグリルとの組み合わせにより、閉塞感を排した立体的でウォームなサウンドステージを展開する。

イヤーピースは、快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性と重低音強化を実現するダブルフランジタイプの2種類を付属。イヤフォン本体とケーブルを保護する専用キャリングケースも同梱する。

Panther Audio「LUMINIS DH4(Universal Fit)」

LUMINIS DH4は、香港のPanther AudioによるユニバーサルフィットIEM。重厚な低域と高い解像感を伴う立体的な空間再現性を開発コンセプトに設計されており、あらゆる音楽の細部とダイナミズムを正確に描き出すとしている。

2基の10mmベリリウムコーティング・ダイナミックドライバーと、2基のKnowles製BAドライバーによる2DD＋2BAの4ドライバー構成を採用。3wayクロスオーバー設計により、深みのある低域と繊細な中高域を両立した、自然で高解像度なサウンドを実現する。

また、バランスドエアフロー制御技術と人間工学設計により、鼓膜への圧力を軽減。長時間でも快適なリスニングを可能にする。

シェルにはCNC加工による複合カーボンファイバーシェルを採用。付属ケーブルは8芯高純度単結晶銅銀メッキケーブルで、高級感と優れた信号伝送性能を両立した。

イヤーピースは快適な装着感と高遮音を両立する2種類を付属し、外部ノイズを抑えながら低域表現と音の臨場感を高めるという。専用キャリングケースも付属し、イヤフォン本体とケーブルを整理して保管できる。