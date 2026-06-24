Aぇ! group「でこぼこライフ」、合算1位 週間で“3冠”を達成【オリコンランキング】
Aぇ! groupの最新シングル「でこぼこライフ」が、24日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算4作目の1位を獲得した。
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV
週間ポイントは、前作「Chameleon」（2025年6月30日付、456,217PT）を上回る49.5万PT（495,373PT）。「週間30万PT超え作品数」を自身通算4作とした。
本作は、最新の6月29日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場。加えてCDシングル全4形態に収録された全6曲を収めたスペシャルエディションは同日付「週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング3冠を獲得した。
「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
このほか4位には、米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろした最新曲「烏」（からす）がランクイン。同日付「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキングでそれぞれ初登場1位のデジタル2冠を獲得しており、これらストリーミング再生数やデジタルダウンロードのポイント数のみで合算シングル4位となった。
オリコンはあす25日午前4時に、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV
週間ポイントは、前作「Chameleon」（2025年6月30日付、456,217PT）を上回る49.5万PT（495,373PT）。「週間30万PT超え作品数」を自身通算4作とした。
本作は、最新の6月29日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場。加えてCDシングル全4形態に収録された全6曲を収めたスペシャルエディションは同日付「週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング3冠を獲得した。
このほか4位には、米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろした最新曲「烏」（からす）がランクイン。同日付「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキングでそれぞれ初登場1位のデジタル2冠を獲得しており、これらストリーミング再生数やデジタルダウンロードのポイント数のみで合算シングル4位となった。
オリコンはあす25日午前4時に、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞