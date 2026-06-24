7月スタート『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』Season2、新キャスト2名＆続投キャスト5名を発表！

2025年、テレビ朝日の7月期水曜よる9時枠で放送された、大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒の豪華トリプル主演による『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。

この夏、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』として待望の“第2幕”が始動する同作では、伊藤淳史、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市らメインキャスト陣が続投することがすでに発表されている。

このたび、安定のレギュラーキャスト陣の続投に加え、フレッシュな新メンバーの出演が決定した。

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Season2から新キャストとして加入するのは、平川結月と松本慎司。

平川結月が演じるのは、警視庁機動捜査隊の若手女性刑事・牧島鈴花。鑑識課へ異動した源晋太郎の後任として新たに配属され、先輩の沢村伸吾（ワタナベケイスケ）とコンビを組むことになる。

そして松本慎司が演じるのは、警視庁捜査一課の若手刑事・古手川亮太。武闘派が多い捜査一課において異彩を放つ知能派で、眼鏡がトレードマーク。品行方正で礼儀正しく、青柳遥（松下奈緒）のもとで懸命に捜査に励む。

平川と松本が演じる新たなキャラクターがどんな新風を吹き込むのか注目だ。

◆盤石のレギュラーキャスト陣も続投！

さらに、Season1から引き続き、盤石のレギュラーキャスト陣も続投が決定。

本田大輔は遥の頼れる部下である捜査一課刑事の佐倉大として、前作同様に遥を支える。

水嶋凜が演じるのは、東京中央テレビの報道部記者・清水琴音。警視庁記者クラブ所属の琴音は、最先端の捜査部署であるSSBCの中にいる異色のキャリア・名波凛太郎（相葉雅紀）の動向に強い関心を抱いており…。

ワタナベケイスケは警視庁機動捜査隊の沢村伸吾として、新キャストの牧島とコンビを結成。また、横山涼は琴音の同僚、東京中央テレビ報道部員・堀雄大を引き続き演じる。

そして、今濱夕輝乃が演じる伊垣（大森南朋）と遥の一人娘・青柳美里も引き続き登場。伊垣と遥を繋ぐ大きな“絆”である美里の存在が2人の関係にどのような変化をもたらしていくのかにも注目だ。