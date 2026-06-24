シーホース三河が琉球退団の平良彰吾を獲得「どんなときでもチームの勝利のために全力を」

6月24日、シーホース三河は、琉球ゴールデンキングスから自由交渉選手リストに公示されていた平良彰吾と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。新天地でも琉球時代と同じ背番号「47」を着用する。

千葉県出身で現在29歳の平良は、170センチ72キロのポイントガード。市立船橋高校から拓殖大学へ進学し、2020年にライジングゼファー福岡の特別指定選手としてBリーグでのキャリアをスタートした。その後はしながわシティバスケットボールクラブ、湘南ユナイテッドBC、横浜エクセレンスでプレー。2024年10月に琉球ゴールデンキングスへ期限付移籍すると、そこでの活躍が認められ完全移籍を果たした。

琉球在籍2年目だった今シーズンは、B1リーグ戦32試合、1試合平均3分50秒のプレータイムで、0.9得点、0.4アシストの成績だった。

契約発表に際して、平良は「歴史あるクラブの一員としてチームに加入できることに感謝しています。自分の強みを活かしたハードワークやディフェンスでチームの勝利に貢献できるようプレーしていきます。どんなときでもチームの勝利のために全力を尽くしていくので応援よろしくお願いします。ファンの皆さまとともに戦える日を楽しみにしています！」と、クラブを通じてコメントした。





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