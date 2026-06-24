キャンペーン：ソニー「Cinema Line」対象のキャッシュバックキャンペーン レンズと同時購入で還元額がアップ
キャンペーン：ソニー「Cinema Line」対象のキャッシュバックキャンペーン レンズと同時購入で還元額がアップ
ソニーは、「Cinema Line サマーキャッシュバックキャンペーン2026」を6月26日（金）から開始する。購入対象期間は8月3日（月）まで。
対象となるのはFX3、FX2、FX30。キャッシュバック額はいずれも3万円。また対象レンズとの同時購入でキャッシュバック額がアップするキャンペーンも実施する。
例として、「FX3」と「FE 24-105mm F4 G OSS」「FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」を同時に組み合わせた場合、カメラ分の3万円にレンズ分の3万円と2万円がそれぞれ加算され、合計8万円のキャッシュバックが受けられる。
さらに、「FX3」または「FX2」を購入した場合に限り、同時購入によるキャッシュバック対象レンズの範囲が拡大される特典も設けられている。
なお、対象レンズを単品で購入した場合は、同時開催される「α受賞記念キャンペーン」の対象となる。
キャンペーン名
Cinema Line サマーキャッシュバックキャンペーン2026
購入対象期間
2026年6月26日（金）～2026年8月3日（月）
応募期間
2026年6月26日（金）10時00分～8月18日（火）10時00分
対象製品（単品購入）
3万円キャッシュバック FX3 FX2 FX30
対象製品（同時購入）
3万円キャッシュバック FE 20-70mm F4 G FE 24-50mm F2.8 G FE 24-105mm F4 G OSS
2万円キャッシュバック FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 50mm F1.2 GM FE 50mm F1.4 GM FE 85mm F1.4 GM II
1万円キャッシュバック FE 12-24mm F2.8 GM FE 14mm F1.8 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 40mm F2.5 G E PZ 10-20mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E PZ 18-105mm F4 G OSS
8,000円キャッシュバック E 15mm F1.4 G E 11mm F1.8
FX3／FX2購入者限定 同時購入対象レンズ
2万円キャッシュバック FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 70-200mm F2.8 GM OSS II