北山宏光が6月22日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。放送後、北山と松田元太（Travis Japan）のコラボダンス動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【写真＆動画】松田元太＆北山宏光のコラボダンス／北山宏光『ぽかぽか』オフショット／北山宏光の幅広い交友関係

■松田元太＆北山宏光がコラボダンス披露

北山の公式SNSでは北山宏光（Hiromitsu Kitayama）の楽曲「ICY」に、Travis Japanの公式SNSではTravis Japanの「O-Shan-Tee」に合わせてダンスを披露。

息の合ったダンスを見せながら、視線を合わせたり、“TJポーズ”を決めたりと、仲の良さが伝わるシーンが満載だ。

北山はデニムジャケットにワイドデニムを合わせたセットアップ風コーデ。一方の松田は、ビートルズのグラフィックが入った白Tシャツにデニムを合わせ、サングラスやゴールド系アクセサリーでアクセントを加えた大人っぽいスタイルを披露している。

SNSでは「まさか踊ってみたコラボまで見られるなんて」「楽しそう」「こんな日が来るなんて」「最高すぎる」「まさかのコラボ」「兄弟みたい」「泣ける」といった声が寄せられている。