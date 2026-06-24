STARGLOW・KANON『anan』で鍛え上げられた腹筋やウエストラインを大胆に披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWのKANONが、6月24日発売の『anan』2501号「魅せるカラダCLOSE UP」に登場。20歳を迎えたKANONが、これまで見せたことのない大胆なビジュアルであらたな魅力を披露している。

■「息ができないし、直視もできない」「世界全人類にこのKANONを見てほしい」と大反響！

発売に寄せて、STARGLOW公式SNSでは誌面に掲載されているビジュアルを一部公開。

公開されたカットでは、モード感漂うセットアップを纏いながら、鍛え上げられた腹筋やウエストラインを大胆に披露。これまでの活動ではあまり見せることのなかった肌見せスタイルに加え、洗練された美しさと大人びた色気が共存する印象的な一枚となっており、KANONのあらたな魅力を感じさせるビジュアルに仕上がっている。

SNS上では

「息ができないし、直視もできない」

「私の知ってるKANONじゃない…」

「世界全人類にこのKANONを見てほしい」

「20歳でこんなに大人の色気が爆発することある？」

といった声が相次ぎ、早くも大きな反響を呼んでいる。

誌面では、20歳を迎えたKANONのあらたな表現力と艶やかな魅力が切り取られており、その魅力を存分に感じられる。

なお、STARGLOWは、7月22日に3rdシングル「Drivin’ My Life」、7月29日にライブBlu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』を発売予定。さらにKANONは、6月26日に主演映画『死神バーバー』の公開を控えており、今後の活躍にも注目が集まる。

8月にはデビューから約6ヵ月という異例のスピードでアリーナ公演を開催するSTARGLOW。グループとして躍進を続けるなか、アーティスト、俳優としても飛躍を続けるKANONの活躍から目が離せない。

■書籍情報

2026.06.24 ON SALE

『anan』2501号

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

STARGLOW

SINGLE「Drivin’ My Life」

2026.07.29 ON SALE

STARGLOW

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://ananweb.jp/

映画『死神バーバー』作品サイト

https://shinigami-bb.com/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/