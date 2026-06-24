ラウールの“異次元スタイル”際立つ街歩きショットに反響！爽やかなブルーシャツコーデで放つ圧倒的オーラに「美しい」「あまりにも彫刻」「脚長すぎ」

【写真＆動画】ラウール『The Fashion Post』のオープニングムービー／『The Fashion Post』メインビジュアル＆場面写真／番組に対するラウールのコメント

日本テレビの公式SNSで、ファッション特番『The Fashion Post』のオープニングムービーが先行公開された。

■ラウールが爽やかなブルーシャツコーデで街中を歩く

公開された映像では、ラウール（Snow Man）が、鮮やかなライトブルーのシャツにホワイトのワイドパンツを合わせた爽やかなコーディネートで登場。

まるで出勤風景を切り取ったかのような映像で、金髪をラフに流したラウールが、都会の街並みを歩く姿や建物へ入っていく横顔ショットなどが収められている。

街角にたたずむシーンでは、長い手足と抜群のスタイルが際立ち、シンプルながらも存在感のある着こなしで視線を引きつけた。

■ラウールが編集長としてファッションの魅力を深掘り

6月27日放送の『The Fashion Post』では、ラウールがファッションメディア『The Fashion Post』の編集長として番組を進行。

編集部のエディターとしてYOU、令和ロマンの高比良くるま（「高」は、はしごだかが正式表記）、解説役として元『VOGUE JAPAN』編集トップのティファニー・ゴドイも出演する。

番組では、今世界で注目されている日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションというテーマを多角的に掘り下げる。

そして、モデルとしてパリコレ出演経験もあるラウールが、ショーモデルのオーディションにおける過酷な現場にも迫るという。

SNSでは「あまりにも彫刻」「脚長すぎ」「スタイル抜群」「オーラがすごい」「おしゃれ」「美しい」「指長い」といった声が寄せられている。