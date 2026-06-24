なにわ男子の新作アルバム『ND5』、“2冠”を達成 デビュー5周年イヤー彩る新作で記録【オリコンランキング】
7人組グループ・なにわ男子の最新アルバム『ND5』（エヌディーファイブ／「5」は「D」の右斜め上＝5乗）が、24日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算5作目の1位を獲得した。
【動画】なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」MV
なお同作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得。今回でオリコン週間音楽ランキング2冠を達成した。
週間ポイントは41.3万PT（412,676PT）で、前作『BON BON VOYAGE』（2025年7月14日付）の33.4万PT（334,417PT）を上回った。「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
そのほか8位には、マイケル・ジャクソンの人生を描く初の伝記映画『Michael／マイケル』（公開中）のサウンドトラック『『Michael／マイケル』オリジナル・サウンドトラック』が、週間0.8万PT（7,551PT）でランクインした。
オリコンはあす25日午前4時に、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞
【動画】なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」MV
なお同作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得。今回でオリコン週間音楽ランキング2冠を達成した。
週間ポイントは41.3万PT（412,676PT）で、前作『BON BON VOYAGE』（2025年7月14日付）の33.4万PT（334,417PT）を上回った。「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
オリコンはあす25日午前4時に、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞