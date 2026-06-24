お笑いタレントのやす子（27）が22日、Xを更新。喜びの報告にファンから祝福の声が寄せられている。

【映像】やす子の本名やびっしりと書き込まれたノート（複数カット）

これまでに、飼い猫と自宅でリラックスしている様子や、「パッと見で分からなかった」「てっきりアイドルかと…」などの反響が寄せられた“激変”ショットなどをXに投稿してきたやす子。

1日最大6時間の猛勉強で資格取得

6月22日の投稿では、「防災士の資格に合格しました。引き続き、災害に備えていきます」と報告し、本名の「安井かのん」と記載された合格通知書を公開した。続けて、「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです。完全にプライベートでの取得です。4カ月くらい1日2時間から6時間勉強しました」と勉強に励んでいたことを明かし、びっしりと書き込まれた手書きのノートも披露している。

この投稿にファンからは、「本名の可愛さが好き！」「合格おめでとうございます。尊敬します」「忙しい中で勉強されてたのがステキです」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）