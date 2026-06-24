東海地方、きょうは夜にかけて雨雲が広がるでしょう。

【画像】列島直撃か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？

正午前の名古屋市内は、すっきりしない空模様が続いています。この時間の気温は24.5℃です。

きょうの午後は、三重県から次第に雨雲が広がり、夜は各地で雨が降るでしょう。三重県南部では、夜遅く急な激しい雨に注意が必要です。最高気温は、愛知県や岐阜県で27℃前後になるでしょう。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

東海地方 台風の影響は？

【台風情報】

日本の南海上には、2つの台風が発生しています。8号は土曜日、7号は暴風警戒域を伴って、土曜日から日曜日に本州付近に近づく見込みです。

台風が近づく前から大雨になるおそれがあるため、最新の気象情報をご確認ください。

【週間予報】

土曜日にかけては雨の日が続くでしょう。台風や梅雨前線の影響で、雨が強まる所もありそうです。日曜日以降も雲が多い日が続き、蒸し暑くなるでしょう。熱中症にはご注意ください。