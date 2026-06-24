「SEALOOK 2nd season」がテレ東で放送決定！かわいいアザラシたちの日常を再びお届けします！
©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.
テレ東系列にて2025年10月～2026年3月の朝に放送していた「SEALOOK」。地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞれ違う個性を持つアザラシたち。彼らの日常を描き話題となった本作の2nd seasonの放送が決定致しました！「SEALOOK」は、YouTubeの累計チャンネル登録者数2億8000万人を超える「ピンキッツ」のほか「ベイビーシャーク」などで世界的に知られているグローバルエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」（The Pinkfong Company,Inc. ）が、アニメーションスタジオの Million Volt と共同制作したノンバーバル（非言語コミュニケーション）かつショートフィルム形態の没入型 3D 観察アニメーションです。2nd seasonでは新たなキャラクターも登場し、ますますパワーアップ！可愛さはもちろん、ユーモアにあふれる彼らの日常に癒されること間違いなし！
ぜひ放送をご覧ください。
≪楽曲≫
ATEEZ『Me Crazy』
（The Pinkfong Company, Inc./ KQ ENTERTAINMENT CO.,LTD）
≪番組概要≫
【タイトル】 「SEALOOK 2nd season」
【放送日時】 2026年7月24 日（金）深夜2時8分～2時15分 初回放送
２話以降から毎週金曜 深夜1時53分～2時00分放送
【放送局】 テレ東
【配信】 詳細は公式HPにて
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/sealook/
【公式X】 https://x.com/Sealook_jp
【公式Instagram】 https://www.instagram.com/sealook.official/
【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@sealook_official
【コピーライト】 ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.
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≪「SEALOOK」CAFE＆SHOPも開催中！≫
「SEALOOK」CAFE＆SHOP概要
■店舗：ツリービレッジ東京店（東京スカイツリータウン 東京ソラマチ4階）
■店舗所在地 ：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ ウエストヤード4F
■開催期間：2026年6月13日（土）～7月3日（金）
■営業時間 ：9:00～21:00（カフェは10:00オープン）
■内容：カフェメニュー、グッズ販売、フォトスポットなど