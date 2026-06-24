「SEALOOK 2nd season」がテレ東で放送決定！

かわいいアザラシたちの日常を再びお届けします！

©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.

初回7月24日（金）深夜2時8分スタート

2話からは毎週金曜深夜 1時53分～放送

テレ東系列にて2025年10月～2026年3月の朝に放送していた「SEALOOK」。地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞれ違う個性を持つアザラシたち。彼らの日常を描き話題となった本作の2nd seasonの放送が決定致しました！「SEALOOK」は、YouTubeの累計チャンネル登録者数2億8000万人を超える「ピンキッツ」のほか「ベイビーシャーク」などで世界的に知られているグローバルエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」（The Pinkfong Company,Inc. ）が、アニメーションスタジオの Million Volt と共同制作したノンバーバル（非言語コミュニケーション）かつショートフィルム形態の没入型 3D 観察アニメーションです。2nd seasonでは新たなキャラクターも登場し、ますますパワーアップ！可愛さはもちろん、ユーモアにあふれる彼らの日常に癒されること間違いなし！

ぜひ放送をご覧ください。



≪楽曲≫

ATEEZ『Me Crazy』

（The Pinkfong Company, Inc./ KQ ENTERTAINMENT CO.,LTD）



≪番組概要≫

【タイトル】 「SEALOOK 2nd season」

【放送日時】 2026年7月24 日（金）深夜2時8分～2時15分 初回放送

２話以降から毎週金曜 深夜1時53分～2時00分放送

【放送局】 テレ東

【配信】 詳細は公式HPにて

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/sealook/

【公式X】 https://x.com/Sealook_jp

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/sealook.official/

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@sealook_official

【コピーライト】 ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.



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情報は公式HPに随時掲載！「SEALOOK」グッズをぜひお楽しみください。



≪「SEALOOK」CAFE＆SHOPも開催中！≫

「SEALOOK」CAFE＆SHOP概要

■店舗：ツリービレッジ東京店（東京スカイツリータウン 東京ソラマチ4階）

■店舗所在地 ：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ ウエストヤード4F

■開催期間：2026年6月13日（土）～7月3日（金）

■営業時間 ：9:00～21:00（カフェは10:00オープン）

■内容：カフェメニュー、グッズ販売、フォトスポットなど