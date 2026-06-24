スマホ画面を「待ち受け画像」と呼ぶのは30代以降? 10代は「壁紙」、20代は「ホーム画面」が最多に

スマホ画面を「待ち受け画像」と呼ぶのは30代以降? 10代は「壁紙」、20代は「ホーム画面」が最多に