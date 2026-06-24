オリジナルアニメ『レベルロボチカ』制作決定 2050年の渋谷を舞台にした近未来SF
2050年の渋谷を舞台にした近未来 SFオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の制作が決定。あわせて、本作のストーリー原案とキャラクター原案を手掛けたMika Pikazoより、描きおろしビジュアルとコメントが到着した。
【写真】『世界最強の魔女、始めました』10月アニメ化決定＆超特報解禁
『レベルロボチカ』は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂 RPG『ファイアーエムブレム エンゲージ』キャラクターデザインなどを手掛けるイラストレーター・Mika Pikazo が2017年に個人作品（同人誌）として発表。その後、〈PSYCHO-PASS サイコパス〉シリーズなどを手掛ける脚本家の吉上亮とともに『レベルロボチカ Episode #β（ベータ）』を発表し、2022年には 2 冊の小説版「RE：BEL ROBOTICA 0」と「RE：BEL ROBOTICA」（三雲岳斗著）がそれぞれ新潮社より発売された。
今回制作されるアニメでは、2050年の渋谷を舞台に、原作の世界観を受け継ぎながら、アニメオリジナルの新たな物語を展開。あわせて解禁された Mika Pikazo描きおろしビジュアルでは、謎の少女・リリィが笑顔でこちらに手を伸ばす姿が描かれている。
Mika Pikazoは「私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品は、かわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ『レベルロボチカ』をどうぞお楽しみに！」とコメントを寄せた。
さらに、Mika Pikazoは7月2日〜5日にロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のアニメ・ポップカルチャーイベント『Anime Expo 2026』のKey Visual Illustratorに就任。同イベントのキービジュアルを手掛けており、期間中にはパネルイベント出演やブースでの展示も実施し、ブースではオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の特製小冊子を配布するほか、現在制作中の本編の一部などを使用したティザーPVもいち早く見ることができる。
※Mika Pikazoのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Mika Pikazo
私が2017年に同人誌として制作した「レベルロボチカ」が TV アニメ化します！ たくさんの方と長い月日の中で話し合いを重ねながら、協力し合いながら、「幸せ」が当たり前に享受できるようになった世界の中で生きる人間たちのお話を作りました。
私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品はかわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ「レベルロボチカ」をどうぞお楽しみに！！
【写真】『世界最強の魔女、始めました』10月アニメ化決定＆超特報解禁
『レベルロボチカ』は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂 RPG『ファイアーエムブレム エンゲージ』キャラクターデザインなどを手掛けるイラストレーター・Mika Pikazo が2017年に個人作品（同人誌）として発表。その後、〈PSYCHO-PASS サイコパス〉シリーズなどを手掛ける脚本家の吉上亮とともに『レベルロボチカ Episode #β（ベータ）』を発表し、2022年には 2 冊の小説版「RE：BEL ROBOTICA 0」と「RE：BEL ROBOTICA」（三雲岳斗著）がそれぞれ新潮社より発売された。
Mika Pikazoは「私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品は、かわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ『レベルロボチカ』をどうぞお楽しみに！」とコメントを寄せた。
さらに、Mika Pikazoは7月2日〜5日にロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のアニメ・ポップカルチャーイベント『Anime Expo 2026』のKey Visual Illustratorに就任。同イベントのキービジュアルを手掛けており、期間中にはパネルイベント出演やブースでの展示も実施し、ブースではオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の特製小冊子を配布するほか、現在制作中の本編の一部などを使用したティザーPVもいち早く見ることができる。
※Mika Pikazoのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Mika Pikazo
私が2017年に同人誌として制作した「レベルロボチカ」が TV アニメ化します！ たくさんの方と長い月日の中で話し合いを重ねながら、協力し合いながら、「幸せ」が当たり前に享受できるようになった世界の中で生きる人間たちのお話を作りました。
私自身が子供の頃から幸せというものに囚われ、義務と制限の中で生きることを問い続け、この世界になにかを見出したいと願って作ったこの作品はかわいいキャラクターたちと、そして登場する様々な人間たちの営みの中で希望と異質さを表現しております。オリジナルアニメ「レベルロボチカ」をどうぞお楽しみに！！