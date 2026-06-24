『ディガー』主演トム・クルーズ45年のキャリアをたどる予告解禁 トリプルティザーポスターも
トム・クルーズが主演するアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作『DIGGER／ディガー』より、トムの華麗なる45年のキャリアをたどる予告映像が到着。トム演じるディガーの姿をとらえたトリプルティザーポスターも解禁された。
【動画】トム・クルーズのキャリアをたどる！ 映画『DIGGER／ディガー』予告「トム・クルーズ45年の軌跡編」
『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）、『レヴェナント：蘇えりし者』（2015年）でアカデミー賞最優秀監督賞を2年連続で受賞した、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の新作は、トム・クルーズを主演に迎えた規格外の大惨事エンターテイメント作品。
このたび、解禁されたのは本作の最新予告「トム・クルーズ45年の軌跡編」。トム・クルーズの輝かしいキャリアを凝縮した豪華な特別映像となっている。
『トップガン』の「スピードが必要だ」という伝説の台詞から始まり、『ザ・エージェント』の「金を見せろ！」、『ア・フュー・グッドメン』の緊迫した法廷シーンなど、世界を魅了した名作の数々が目まぐるしくシンクロしていく。さらに、数々の歴史を塗り替えてきた『ミッション：インポッシブル』シリーズなど、彼が命がけで挑んできた圧倒的スケールのアクションシーンも連打され、一気にトムの世界へと引き込まれていく。
終盤の『ラストサムライ』の「何度も死を乗り越えた」「まだ終わらない」というセリフは、トム自身が命を懸けて挑んできた作品の数々を想起させつつ、まだまだ歩みを止めない彼が次に仕掛ける本作への期待を大きくふくらませる。
それに続くのは、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』の「過去の自分 過去の行動 全てがここにつながる」というセリフ。トム・クルーズが築き上げてきた45年のキャリアが集結し、その全てが本作へとつながっていく…。
そしてベールを脱ぐのは、カウボーイハットを被り、衝撃の変貌を遂げた本作でのトムの姿。「真実をぶつけろ、思いっきりな！」と言い放ちシャベルを片手に踊る姿は、これまでのヒーロー像とは違うカリスマ性を放ち、誰も見たことのない新たな領域へと踏み出したトム・クルーズの到来を予感させる。
実際、トム自身が今年のシネマコンにおいて、本作で演じるディガーという男について「この役を演じられるようになるまで、40年かかった」と話しており、今作がトム・クルーズの俳優人生の集大成ともいえる渾身作となっている。
併せて、スタイリッシュなトリプルティザーポスターも到着。表情が隠されたディガーが銃を構える様子を、さまざまな角度から捉えたビジュアルとなっている。
また、これらのポスターには「予告編解禁7月14日」の文字が。次なる予告編でどんな新たな情報が世に放たれるのか、期待が高まる。
映画『DIGGER／ディガー』は、2026年全国公開。
【動画】トム・クルーズのキャリアをたどる！ 映画『DIGGER／ディガー』予告「トム・クルーズ45年の軌跡編」
『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）、『レヴェナント：蘇えりし者』（2015年）でアカデミー賞最優秀監督賞を2年連続で受賞した、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の新作は、トム・クルーズを主演に迎えた規格外の大惨事エンターテイメント作品。
『トップガン』の「スピードが必要だ」という伝説の台詞から始まり、『ザ・エージェント』の「金を見せろ！」、『ア・フュー・グッドメン』の緊迫した法廷シーンなど、世界を魅了した名作の数々が目まぐるしくシンクロしていく。さらに、数々の歴史を塗り替えてきた『ミッション：インポッシブル』シリーズなど、彼が命がけで挑んできた圧倒的スケールのアクションシーンも連打され、一気にトムの世界へと引き込まれていく。
終盤の『ラストサムライ』の「何度も死を乗り越えた」「まだ終わらない」というセリフは、トム自身が命を懸けて挑んできた作品の数々を想起させつつ、まだまだ歩みを止めない彼が次に仕掛ける本作への期待を大きくふくらませる。
それに続くのは、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』の「過去の自分 過去の行動 全てがここにつながる」というセリフ。トム・クルーズが築き上げてきた45年のキャリアが集結し、その全てが本作へとつながっていく…。
そしてベールを脱ぐのは、カウボーイハットを被り、衝撃の変貌を遂げた本作でのトムの姿。「真実をぶつけろ、思いっきりな！」と言い放ちシャベルを片手に踊る姿は、これまでのヒーロー像とは違うカリスマ性を放ち、誰も見たことのない新たな領域へと踏み出したトム・クルーズの到来を予感させる。
実際、トム自身が今年のシネマコンにおいて、本作で演じるディガーという男について「この役を演じられるようになるまで、40年かかった」と話しており、今作がトム・クルーズの俳優人生の集大成ともいえる渾身作となっている。
併せて、スタイリッシュなトリプルティザーポスターも到着。表情が隠されたディガーが銃を構える様子を、さまざまな角度から捉えたビジュアルとなっている。
また、これらのポスターには「予告編解禁7月14日」の文字が。次なる予告編でどんな新たな情報が世に放たれるのか、期待が高まる。
映画『DIGGER／ディガー』は、2026年全国公開。