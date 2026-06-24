お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤(57)が24日、インスタグラムを更新し、長女の誕生日を祝福した。妻でタレントの渡辺満里奈(55)とともに家族4人の写真を投稿し、幸せオーラが漂っている。



【写真】家族そろって仲良しショット 幾つになっても親バカです

名倉は「今日24日は娘の16歳の誕生日 娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしました まだまだ、生意気な所もあるけど、これからも人に優しく素敵な女性になってね いろんな事いっぱい乗り越えて行こう パパは全力でサポートするからね 愛してるよ 以上いつもの親バカ投稿でした #誕生日」と娘への愛情が伝わる言葉をつづった。



ファンから「お誕生日おめでとうございます 私も娘がいますが、何歳になっても、心配だし可愛くて仕方ありません!親バカ上等！です」「娘さん、誕生日おめでとうございます」「おめでとうございます 親バカサイコー!!こちらもHappyになります」「誕生日おめでとうございます 名倉さん、親バカで良いんですよ」などと共感の声が多々届いている。



2人はバラエティー番組での共演をきっかけに交際し、2005年5月5日に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。今年3月18日には「娘、中学卒業、息子、高校卒業の お祝いを家族でしました」と記し、家族ショットで「4月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります」とパパ目線で成長を喜んでいる。渡辺は1986年、フジテレビ系「夕やけニャンニャン」で芸能活動を開始。おニャン子クラブ会員番号は36番だった。



（よろず～ニュース編集部）