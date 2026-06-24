元メジャーリーガーの佐々木主浩氏の妻で元女優の榎本加奈子さんが22日、自身のインスタグラムを更新。愛馬と再会したことを報告した。



【写真】透明感どうかしてる 愛馬にやさしい笑みを向ける姿に眼福

「シュヴァルグランに会ってきました」と投稿。同馬は夫で横浜ベイスターズ(現DeNA)、米大リーグのシアトル・マリナーズで抑え投手として名をはせた「大魔神」こと佐々木氏の所有馬で、2017年ジャパンＣを制するなど活躍した。19年の有馬記念6着を最後に引退。3月5日の投稿では馬術の練習中の動画を投稿していた。



「私達にたくさんの夢と感動を与えてくれた特別な存在です」と相当思い入れがある様子。「ノーザンホースパークに行かれた際は、ぜひにんじんクッキーをあげてみてください とても優しく、おいしそうに食べてくれます」とつづり、北海道にいる同馬と夫妻が一緒に納まる写真などを添えた。



フォロワーからは「加奈子ちゃん、可愛すぎます」「会いに行ってみたいです」「佐々木さん素敵なご夫婦が、見れて嬉しいです」「馬さん可愛い目してる」などの声が寄せられた。



加奈子さんは05年5月に佐々木氏と結婚。2人の息子がいる。



（よろず～ニュース編集部）