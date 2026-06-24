ブラジル代表はグループステージ第3戦でスコットランドと対戦へ

ブラジル代表FWネイマールは、現地時間6月24日に行われるワールドカップ（W杯）グループC第3戦のスコットランド戦でメンバー入りする見通しとなった。

ブラジルメディアは、「約3年ぶりに代表戦のメンバーに名を連ねる」と伝えている。

ネイマールが最後にブラジル代表としてプレーしたのは、2023年10月17日に行われたW杯予選のウルグアイ代表戦だった。ブラジル代表はこの試合に0-2で敗れ、ネイマール自身も前半のうちに左膝前十字靭帯と半月板の断裂を負って長期離脱を強いられていた。

ブラジルメディア「グローボ」は、カルロ・アンチェロッティ監督が「上機嫌な様子を見せた」として、指揮官がネイマールの復帰を歓迎していることを紹介。「ネイマールは出場可能だ。彼は今週、しっかりとトレーニングを積み、試合に向けて万全の準備をしてきた。他の選手たちと一緒にプレーできる。彼の復帰はとても嬉しいよ。彼のクオリティーがあれば、チームに貢献できるだろう」と指揮官のコメントを伝えた。

記事によると、アンチェロッティ監督は「（ネイマールは）チームメイトのことをよく理解している。非常に真剣に、懸命に努力し、できるだけ早く回復しようと努めている」と背番号10を称賛し、「私は彼にとても満足している。たとえ試合に出られなくても、彼は自身の経験や試合に関する知識でチームを助け、若い選手たちをサポートしてくれる。彼は本当に素晴らしい働きをしている」と語ったという。スコットランド戦で出場すれば、今大会初出場となるネイマール。ピッチ上でどのような貢献を見せるのか、注目の一戦となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）