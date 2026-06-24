◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間24日、各グループの第2節が行われ、全チーム2戦目までが終了しました。

今大会アジア勢で9チームが出場。大会序盤は、開幕から6試合連続負けなしと、奮闘をみせましたが、第2節は、強豪国の壁に阻まれる苦しい戦いが続きました。

A組の韓国はメキシコの堅い守備を崩せず、守備のミスから失点して0-1で惜敗。B組のカタールはカナダを相手に6失点で大敗、D組のオーストラリアも開催国のアメリカ合衆国に0-2で敗戦しました。

H組のサウジアラビアは、優勝候補のスペインによる猛攻を受け0-4で敗戦。I組のイラクもフランスに0-3で完敗と優勝候補筆頭の強豪に完敗しました。

J組のヨルダンがアルジェリアから先制するも1-2で逆転負け。グループステージ敗退が決定しました。24日はK組のウズベキスタンがポルトガルに0-5で敗戦。組最下位に沈んでいます。

一方で、G組のイランは強豪ベルギーを相手に0-0の引き分け。後半に退場者を出したベルギーに対し、得点とはなりませんでしたが、勝ち点2の組2位につけます。

第2節でアジア勢で唯一の白星を挙げたF組の日本は、21日のチュニジア戦で4−0の快勝。勝ち点4のグループ2位で組3位以上を確定させています。

アジア勢はヨルダンを除く、8チームがグループステージ突破の可能性を残して、25日からの第3節へ。25日はA組2位の韓国が組4位の南アフリカと対戦、同日B組4位のカタールが組3位のボスニア・ヘルツェゴビナと戦います。

また日本は26日にスウェーデンと対戦。勝利か引き分けでグループステージ突破が決まり、負けても3位での通過の可能性を残しています。

▽アジア勢のグループステージ第2節結果

【A組】

メキシコ 1-0 大韓民国

【B組】

カナダ 6-0 カタール

【D組】

アメリカ合衆国 2-0 オーストラリア

【F組】

日本 4-0 チュニジア

【G組】

ベルギー 0-0 イラン

【H組】

スペイン 4-0 サウジアラビア

【I組】

フランス 3-0 イラク

【J組】

アルジェリア 2-1 ヨルダン

【K組】

ポルトガル5-0ウズベキスタン

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 ○4-0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン