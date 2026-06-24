『大追跡』シーズン2から新メンバー加入 続投キャストも発表
俳優の大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演するテレビ朝日系連続ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（毎週水曜 後9：00／7月22日スタート）に、伊藤淳史、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市らメインキャスト陣が続投することが発表されているなか、新しいレギュラーキャストが登場することが決定した。
【画像】豪華すぎるキャストが並ぶ『大追跡』Season２メインビジュアル
昨年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年ぶりの新シリーズとしてスタートした『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係』。平成21年（2009年）に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊【SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】、その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、【SSBC強行犯係】を舞台にした刑事ドラマだ。
Season2から新キャストとして加入するのは、平川結月と松本慎司。『王様戦隊キングオージャー』や『仮面ライダーゼッツ』への出演で話題の平川が演じるのは、警視庁機動捜査隊の若手女性刑事・牧島鈴花（まきしま・すずか）。鑑識課へ異動した源晋太郎の後任として新たに配属され、先輩の沢村とコンビを組むことになる。
そして松本が演じるのは、警視庁捜査一課の若手刑事・古手川亮太（こてがわ・りょうた）。武闘派が多い捜査一課において異彩を放つ知能派で、眼鏡がトレードマーク。品行方正で礼儀正しく、遥のもとで懸命に捜査に励む。
さらに、Season1から引き続き、本田大輔が松下奈緒演じる青柳遥の頼れる部下である捜査一課刑事の佐倉大（さくら・だい）として、前作同様に遥を支える。そして水嶋凜が演じるのは東京中央テレビの報道部記者・清水琴音（しみず・ことね）。警視庁記者クラブ所属の琴音は、最先端の捜査部署であるSSBCの中にいる異色のキャリア・名波（相葉雅紀）の動向に強い関心を抱いている。
またワタナベケイスケは警視庁機動捜査隊の沢村伸吾（さわむら・しんご）として、新キャストの牧島とコンビを結成。また、横山涼は琴音の同僚、東京中央テレビ報道部員・堀雄大（ほり・ゆうだい）を引き続き演じる。
そして、今濱夕輝乃が演じる伊垣と遥の一人娘・青柳美里（あおやぎ・みさと）も引き続き登場。伊垣と遥を繋ぐ大きな“絆”である美里の存在が2人の関係にどのような変化をもたらしていくのか。
【画像】豪華すぎるキャストが並ぶ『大追跡』Season２メインビジュアル
昨年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年ぶりの新シリーズとしてスタートした『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係』。平成21年（2009年）に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊【SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】、その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、【SSBC強行犯係】を舞台にした刑事ドラマだ。
そして松本が演じるのは、警視庁捜査一課の若手刑事・古手川亮太（こてがわ・りょうた）。武闘派が多い捜査一課において異彩を放つ知能派で、眼鏡がトレードマーク。品行方正で礼儀正しく、遥のもとで懸命に捜査に励む。
さらに、Season1から引き続き、本田大輔が松下奈緒演じる青柳遥の頼れる部下である捜査一課刑事の佐倉大（さくら・だい）として、前作同様に遥を支える。そして水嶋凜が演じるのは東京中央テレビの報道部記者・清水琴音（しみず・ことね）。警視庁記者クラブ所属の琴音は、最先端の捜査部署であるSSBCの中にいる異色のキャリア・名波（相葉雅紀）の動向に強い関心を抱いている。
またワタナベケイスケは警視庁機動捜査隊の沢村伸吾（さわむら・しんご）として、新キャストの牧島とコンビを結成。また、横山涼は琴音の同僚、東京中央テレビ報道部員・堀雄大（ほり・ゆうだい）を引き続き演じる。
そして、今濱夕輝乃が演じる伊垣と遥の一人娘・青柳美里（あおやぎ・みさと）も引き続き登場。伊垣と遥を繋ぐ大きな“絆”である美里の存在が2人の関係にどのような変化をもたらしていくのか。