お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、23日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）に出演。現在見ているバラエティー番組について語った。

午前3時に起床するという木梨は「朝たっぷり時間あるからね。今日の大谷さん見ちゃおう。相撲見ちゃおうって」とワクワクした表情。「バラエティーも早送りで、朝」と録画したバラエティー番組も早朝に見ていると語った。

若槻千夏が「今バラエティー何番組ぐらい見てますか？」と質問すると、「ちなっちゃん絡み（の番組）と、『アメトーーク！』」。また「『あちこちオードリー』やってるとか。また佐久間さんが選んでるんだ〜とか」と声を弾ませた。

さらに「『吠える』は女子軍が素晴らしいから。女子軍が素晴らしい」と日本テレビ系「上田と女が吠える夜」を絶賛。「みんなでやり合ってくれるから。芸人さんじゃない大会もまたいいムードになる時がある」と評価した。

若槻が「うれしいんですよ。こうやって第一線でいろんなバラエティーやってきた方が『上田と女が楽しい』って言ってくれることがうれしいんです」と喜ぶと、木梨は「番組の作り方とか。テレビが好きなのかもしれない」と話していた。