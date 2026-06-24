コンエアージャパンは、同社が展開するキッチン家電ブランド「Cuisinart（クイジナート）」より、自宅でソフトクリームやフローズンドリンクが作れる『フローズンドリンク ＆ ソフトクリームメーカー（ICE-200J）』を、7月上旬にクイジナート公式オンラインストアで発売することを発表した。価格は4万9500円（税込）。

【画像あり】一度で8人分を用意、6種類のモードに対応

本製品は、保冷ボウルを事前に冷凍しておく必要のないコンプレッサー式を採用。冷蔵庫で冷やしておいた材料を入れてスタートボタンを押すだけで、約30分でソフトクリームが完成する。一度に約8人分が作れるため、ホームパーティーや家族の集まりといったイベントで活躍する1台となっている。

搭載するモードは「ソフトクリーム」「シャーベット」「スラッシー」「フラッペ」「フローズンワイン」「フローズンカクテル」の6種類。オリジナルレシピも付属しており、デザートからアルコールを使ったフローズンカクテルまで、シーンに応じた幅広いメニューが作れる。ソフトクリームモードの容量は最小750ml・最大900ml、フラッペモードは最小600ml・最大1300ml。

自動冷却コンプレッサーを内蔵しているため、事前にボウルを冷やす必要がない点も特長。操作はモードを選択してスタートボタンを押すだけのワンタッチ式で、自動運転のオートプログラム機能を搭載している。

また、コーンやグラスへの盛り付けに適した量を抽出するスマートディスペンス機能を搭載し、約7～8人分を連続でサーブできる。庫内の水洗浄が可能なクリーニングモードも備えており、パドルやディスペンサーセットは食洗機に対応する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）