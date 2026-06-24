DJI JAPANは23日、小型ジンバルカメラの新製品「DJI Osmo Pocket 4P」のティザー映像を公開し、6月29日21時に日本国内で正式発表および発売するとアナウンスした。同シリーズとして初めてデュアルカメラシステムを搭載する。

DJI Osmo Pocket 4Pは、コンパクトな筐体に2つのカメラを搭載した「デュアルレンズシネマティックポケットジンバルカメラ」。明暗差の表現幅を示すダイナミックレンジは17ストップを実現。さらに、10bit D-Log 2カラーモードを備え、プロフェッショナルな映像制作のワークフローに対応する。

独自のスタビライゼーション技術により、動きの速い被写体や予測不能な環境下でも、滑らかで映画のような映像を撮影できる。本体カラーは、「クラシックブラック」と「パールホワイト」の2色。

発売に向けたプロモーションとして、DJIは日本各地の大型ビジョンで、Osmo Pocketシリーズで撮影した風景映像を放映する広告キャンペーンを開始した。放映場所は、東京都新宿区の「新宿ビジョン」と、大阪市中央区の「難波ビジョン（エディオンなんば本店）」。