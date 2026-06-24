「長友佑都の称賛をどう受け止めた？」記者の問いに21歳FWは喜ぶわけでもなく…【W杯】
日本代表の若きFW後藤啓介（21歳）は、長友佑都の言葉を「ありがたい」と受け止めていた。
日本サッカー協会が公開した『Team Cam』では、チュニジア戦前のミーティングで長友がチームメイトへ熱いメッセージを送る場面が収められている。
そのなかで長友は、オランダ戦でピッチに立たなかった選手たちの貢献にも言及。ベンチから大声で仲間を鼓舞していた後藤についても、以下のように評していた。
「（後藤）啓介なんか、若いのに一番前に出て前半から声を張り上げていた。（塩貝）健人はライバルかもしれないけど、途中で出る時に水を持って話しかけに行っているんだよ。出られないから悔しいと思うけど、みんながそういうことをやっている。ベテランとか若手とかじゃなくてね」
その言葉を受けた後藤は、自身の行動を特別なものとは捉えていなかった。「長友選手の称賛をどう受け止めたのか」と記者に問われた彼は喜ぶわけでもなく、冷静な表情で次のように答えた。
「別に普通のことをしているだけというか、逆の立場だったらやってほしいなと思うことなんで」
もっとも、自分たちの振る舞いを見てくれている人がいることには大きな意味を感じているようだ。
「見ていてくれる人がいるというのはすごくありがたいことですし、長友さんが率先してベンチを含めた活動というのを常に言ってくれているので。そういう人が見ていてくれたり、言ってくれたりすることが行動にもつながるので」
出場機会の有無に関係なく、チームのために尽くす。後藤の言葉からは、長友が繰り返し発信してきた“ベンチを含めた戦い”の精神が、若手選手にも確実に浸透している様子がうかがえた。
さらに後藤は、長友や吉田麻也ら経験豊富なベテランたちと日々を過ごすことで得られる学びについても言及した。
「見て学ぶことに加え、聞いて学ぶことも多い」
ピッチ上でのプレーだけではない。日本代表の一体感を支えるベテランたちの姿勢は、若手選手の意識にも確かな影響を与えている。長友の言葉は、後藤のような次世代を担う選手たちの行動を後押しする力になっているようだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本サッカー協会が公開した『Team Cam』では、チュニジア戦前のミーティングで長友がチームメイトへ熱いメッセージを送る場面が収められている。
そのなかで長友は、オランダ戦でピッチに立たなかった選手たちの貢献にも言及。ベンチから大声で仲間を鼓舞していた後藤についても、以下のように評していた。
その言葉を受けた後藤は、自身の行動を特別なものとは捉えていなかった。「長友選手の称賛をどう受け止めたのか」と記者に問われた彼は喜ぶわけでもなく、冷静な表情で次のように答えた。
「別に普通のことをしているだけというか、逆の立場だったらやってほしいなと思うことなんで」
もっとも、自分たちの振る舞いを見てくれている人がいることには大きな意味を感じているようだ。
「見ていてくれる人がいるというのはすごくありがたいことですし、長友さんが率先してベンチを含めた活動というのを常に言ってくれているので。そういう人が見ていてくれたり、言ってくれたりすることが行動にもつながるので」
出場機会の有無に関係なく、チームのために尽くす。後藤の言葉からは、長友が繰り返し発信してきた“ベンチを含めた戦い”の精神が、若手選手にも確実に浸透している様子がうかがえた。
さらに後藤は、長友や吉田麻也ら経験豊富なベテランたちと日々を過ごすことで得られる学びについても言及した。
「見て学ぶことに加え、聞いて学ぶことも多い」
ピッチ上でのプレーだけではない。日本代表の一体感を支えるベテランたちの姿勢は、若手選手の意識にも確かな影響を与えている。長友の言葉は、後藤のような次世代を担う選手たちの行動を後押しする力になっているようだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番