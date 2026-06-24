「足めちゃくちゃ綺麗!!」本田紗来、超ミニ丈から圧倒的な美脚を披露「本当スタイルいい」「美白美人」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは6月23日、自身のInstagramを更新。スキンケアブランドのイベントに参加した際の様子を公開しました。
【写真】本田紗来の圧倒的な美脚
1枚目は、ブルーを基調としたブランドの空間で、白いノースリーブコーデに身を包み、商品を手に笑顔を見せる本田さんの姿です。2枚目以降では、ブランドのロゴを背景にした立ち姿やナチュラルな笑顔のショットなどを披露。ミニ丈のボトムスからは、美脚が際立っています。すらりとした姿が印象的です。
コメントでは、「綺麗すぎる〜」「20代の頃のトリンドルレナに似てて可愛い」「美白美人」「足めちゃくちゃ綺麗!!」「サラちゃん本当スタイルいい」「目は魅力的です」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】本田紗来の圧倒的な美脚
白コーデでイベントに参加本田さんは「ラ ロッシュ ポゼのイベントに参加してきました 夏を感じられる世界観で、実際に商品を試せたり、チャーム作りも体験できてとっても幸せな時間でした」とつづり、写真を7枚載せています。
コメントでは、「綺麗すぎる〜」「20代の頃のトリンドルレナに似てて可愛い」「美白美人」「足めちゃくちゃ綺麗!!」「サラちゃん本当スタイルいい」「目は魅力的です」と、絶賛の声が寄せられました。
美脚際立つドレス姿10日の投稿でもかわいいドレス姿で美脚を披露していた本田さん。真正面から撮影された写真からは、脚のきれいさがよく分かります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)