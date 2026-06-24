「Snow Man」でおしゃれだと思うメンバーランキング！ 2位「目黒蓮」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、「Snow Man」でおしゃれだと思うメンバーランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、61票を獲得した目黒蓮さんです。185cmの高身長を活かして雑誌『FINEBOYS』（日之出出版）のレギュラーモデルを務めるほか、高級ファッションブランド「FENDI」の日本人男性初となるジャパンブランドアンバサダーに就任するなど、世界的にもそのビジュアルが高く評価されています。2026年現在も主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開され俳優として大躍進を続ける傍ら、私服や公の場でのスマートで洗練された着こなしに多くのファンが魅了されています。
▼回答者コメント
「爽やかな服装が似合っていて、魅力的だから」(50代女性／長野県)
「顔が良いから何でも似合う」(40代女性／大分県)
「番組で私服を着るのがあったときにシンプルだがすごくおしゃれだった」(30代女性／長崎県)
見事1位に輝いたのは、128票という圧倒的な支持を集めたラウールさんです。ベネズエラの父親と日本人の母親を持ち、192cmの抜群の身長と股下99cmという驚異のプロポーションを誇ります。ジャニーズ（当時）初のパリコレモデルとしてヨウジヤマモトなどのランウェイを歩いた実績を持ち、国内外のハイブランドから引く手あまたの存在です。グループのライブ衣装総合プロデューサーも担当。ストイックなファッション研究に裏打ちされたアバンギャルドで気品溢れるセルフプロデュース力が、文句なしのトップ評価へとつながりました。
▼回答者コメント
「高身長を活かしたファッションセンスが際立ち、モデルとしても活躍しているため。私服や衣装の着こなしがおしゃれな印象だからです」(60代女性／愛知県)
「圧倒的なスタイルの良さでなんでも着こなす」(20代女性／北海道)
「顔が小さく背が高いので何を着てもおしゃれに見える」(20代女性／東京都)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：目黒蓮／61票
2位にランクインしたのは、61票を獲得した目黒蓮さんです。185cmの高身長を活かして雑誌『FINEBOYS』（日之出出版）のレギュラーモデルを務めるほか、高級ファッションブランド「FENDI」の日本人男性初となるジャパンブランドアンバサダーに就任するなど、世界的にもそのビジュアルが高く評価されています。2026年現在も主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開され俳優として大躍進を続ける傍ら、私服や公の場でのスマートで洗練された着こなしに多くのファンが魅了されています。
「爽やかな服装が似合っていて、魅力的だから」(50代女性／長野県)
「顔が良いから何でも似合う」(40代女性／大分県)
「番組で私服を着るのがあったときにシンプルだがすごくおしゃれだった」(30代女性／長崎県)
1位：ラウール／128票
見事1位に輝いたのは、128票という圧倒的な支持を集めたラウールさんです。ベネズエラの父親と日本人の母親を持ち、192cmの抜群の身長と股下99cmという驚異のプロポーションを誇ります。ジャニーズ（当時）初のパリコレモデルとしてヨウジヤマモトなどのランウェイを歩いた実績を持ち、国内外のハイブランドから引く手あまたの存在です。グループのライブ衣装総合プロデューサーも担当。ストイックなファッション研究に裏打ちされたアバンギャルドで気品溢れるセルフプロデュース力が、文句なしのトップ評価へとつながりました。
▼回答者コメント
「高身長を活かしたファッションセンスが際立ち、モデルとしても活躍しているため。私服や衣装の着こなしがおしゃれな印象だからです」(60代女性／愛知県)
「圧倒的なスタイルの良さでなんでも着こなす」(20代女性／北海道)
「顔が小さく背が高いので何を着てもおしゃれに見える」(20代女性／東京都)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)