ニベア花王は、24年連続売上No.1（インテージ SRI＋ ボディケア市場 2002年1月〜2025年12月 ニベアブランド（累計売上金額））ボディケアブランド ニベアボディから、ボディの肌の角質オフと保湿を同時に叶える2in1美容スクラブ「ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ」＜お風呂で洗い流すタイプ＞を8月29日に発売する。

ニベア花王の調査（昨年8月 ニベア花王調べ 20〜50代女性 n＝1065）によると、20〜30代の女性の“からだのなりたい理想の肌”は、1位「毛穴の目立たない肌」51％、2位「透明感のある肌」48％であることが分かった。そこで、角質ケアと保湿ケアの両立に着目し、商品を開発した。また、ボディの角質ケア市場の売上金額トレンドとしても5年で約3倍（インテージSRI＋データ カテゴリー：ボディケア 使用目的 角質ケア 推計販売規模 期間2021年1月〜2025年12月）になっており、今後ますますの市場拡大が見込まれる。現在、20〜30代女性でボディスクラブの使用率は1割程度に留まる一方、今後ボディスクラブを使いたいと思っている人は約6割にものぼる（昨年8月 ニベア花王調べ 20〜50代女性 n＝1065）。肌の透明感には角質ケアが大事であると理解していながらも使用実態にギャップがあることが分かっした（一昨年10月ニベア花王調べ 20〜50代女性 n＝174）。



「ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ」

そこで、ボディケア市場24年連続売上No.1（インテージSRI＋ ボディケア市場 2002年1月〜2025年12月 ニベアブランド（累計売上金額））の二ベアブランドから、角質オフと保湿を同時に叶え、うるおい透明美肌に導く、洗い流すタイプのお風呂でできる美容ケアとして、「ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ」を発売する。

同商品は、ボディスクラブをまだ使ったことがない人でも新たなボディケア習慣として取り入れやすい設計にこだわった。からだを洗った後の濡れた肌の上にのせると、微粒子スクラブがなめらかに広がり、使用中にさらにほぐれて細かく崩れることで肌あたりがやさしく、負担感のない角質オフを叶える。スクラブが入った保湿クリームなので、ざらつき（古い角質による）を取り除きながら、うるおって、つるんとなめらかでやわらかい肌に導く。また、ボディケア商品選択時もフェイスケアのように配合成分にこだわる意識の高まりを受け（一昨年6月 ニベア花王調べ 20〜50代女性 n＝1244）、ルーセントビューティシリーズ共通成分であるヒアルロン4G 美容液成分（ヒアルロン酸Na、グリセリン、グリコーゲン、グリセリルグルコシド、グルコサミン）（保湿）を配合。角質オフするだけでなく保湿も叶えるニベア独自開発の「ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ」として誕生した。角質オフと保湿を同時に叶え、ざらつきをオフし、つるんとうるおい透明美肌へと導く。

［小売価格］設定なし

［発売日］8月29日（土）

ニベア花王＝https://www.nivea-kao.jp