花王は9月4日、カネボウ化粧品のグローバルプレステージブランド「KANEBO（カネボウ）」から、年齢を重ねることを“成長”と捉え、美しさを更新していくプログレスケア第2弾として、美容乳液「カネボウ リプレニッシング チャームズ」（本体・レフィル）、およびクリーム「カネボウ リペアリング エナジーズ」【医薬部外品】（本体・レフィル）を発売する。

美ではなく、希望を発信する「KANEBO」は、エイジングを単なる老化ではなく、“成長”と捉え、美しさを更新し、未来へ進み続けるという「KANEBO」ならではのプログレスケア発想のもと、今年1月に美容化粧水を発売した。今回新たに美容乳液とクリームを発売し、エイジングケア（年齢に応じた手入れ）ニーズに応えるスキンケアラインアップをさらに拡充する。

また、アジアにおける高価格帯市場の伸長を背景に、同商品を「KANEBO」を展開するアジアの11の国と地域で発売し、グローバルでの存在感をさらに高めていく。



「カネボウ リプレニッシング チャームズ」

花王は、「グローバル・シャープトップ」事業構築に向けて、「KANEBO」を化粧品事業のグローバルでの成長を担う6ブランドのひとつに位置づけており、戦略的な投資を行い引き続き注力していく考え。

「KANEBO」は、「I HOPE．」というメッセージとともに「美ではなく、希望を発信する」ブランド。

そのパーパスのもと、年齢を重ねることを“成長”と捉え、美しさを更新し、喜びとともに未来へ進み続けるプログレスケアアイテム第1弾として今年1月に美容化粧水を発売。「KANEBO」ならではのエイジングに対する考え方とともに、多くの支持を得ている。



「『カネボウ リペアリング エナジーズ」

また、アジアにおいて高価格帯スキンケア市場が拡大する中、複合的な肌悩みに応える高付加価値なスキンケアへのニーズが高まっている。こうしたことを背景に、美容乳液「カネボウ リプレニッシング チャームズ」と、クリーム「カネボウ リペアリング エナジーズ」（医薬部外品）を新たに発売し、ラインアップを拡充する。

「カネボウ リプレニッシング チャームズ」は、「ツヤ強度が高まると、笑顔印象が高まる」という研究知見をふまえ、開発した乳液。「カネボウ リペアリング エナジーズ」（医薬部外品）は、肌悩みを最も感じやすい朝に着目。肌印象に影を落とす複合的な肌悩みに挑み、美しい朝の訪れとともに、うるおって煌めくような明るい肌へ導くクリームとなっている。

美しさを更新し、喜びとともに未来へ進み続けるプログレスケアを通じ、自分の人生を切り拓き、成長し続ける毎日に寄り添う。

［小売価格］

カネボウ リプレニッシング チャームズ：1万4850円〜1万5400円

カネボウ リペアリング エナジーズ：3万1350円〜3万3000円

（すべて税込）

［発売日］9月4日（金）

花王＝https://www.kao.com/jp