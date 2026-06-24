今秋に愛知県を中心に開かれるアジア競技大会・アジアパラ競技大会（読売新聞社協賛）では、大会結果の記事をＡＩ（人工知能）で作成する仕事を任された会社がある。

障害のある当事者が主体の特例子会社「日揮パラレルテクノロジーズ」（横浜市）だ。担当者らに話を聞いた。（杉本奏）

大会結果を集約

大会結果の記事を作成するのは、２０２１年に設立されたばかりの、プラント大手「日揮ホールディングス」（ＨＤ）の特例子会社だ。大会のオフィシャルサプライヤーとして契約をし、大会を裏側から支える。

記事作成作業の流れは、競技結果をデータで受け取り、選手名や国コード、記録、順位などを自動抽出。必要な要素を使って、アプリでＡＩが日本語と英語の記事を作成するという。最後は人の目で事実誤認や差別的な表現が無いかなどの最終確認をし、メディア向けサイトやＳＮＳに配信する計画だ。

データが届いてから早ければ１〜２分で記事が作成出来るといい、情報は得点や見所などに限られるが、速報性にたけている。

担当する長尾浩志副社長（３４）は「記者が選手の特集に専念できるように、大会情報を整理して素材として提供する役割」と説明する。

ＡＩが勝手に、主観的な表現や、データから読み取れない人の感情に関わることを書かないように注意を払う。

やる気に燃える

アジア大会開幕まで１００日を切り、大会組織委員会とともに作成のテストに励んでいる。世界大会という外部向けの大仕事だが、これまで経験を積んできた社員はプレッシャーを感じるどころか、やる気に燃えている。

社交不安障害を持つエンジニアの杉本湧樹さん（３２）は、「これまで社内の案件が多い中、駅で大会の広告を見かけることもあり、モチベーションになっている。能力が低いとみられがちだが、自分たちも『出来るんだ』ということを見せたい」と力を込める。

社長は強化選手

日揮パラレルテクノロジーズの大会への貢献を見守る阿渡健太社長（３９）は、自分自身も生まれつき左腕は手首から先、右腕は肘から先がない障害者だ。

当初、親会社の日揮ＨＤで働いていたが、特例子会社設立に関わって、新会社の副社長を経て社長に就任した。現在は５７人の従業員が働く。このうち４９人が注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）や自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）、うつ病といった精神障害がある。

阿渡さんは「大会を通じて、障害者雇用では出来ないと思われている『天井』を壊したい」と思いを語る。

社員のために挑戦

阿渡さんは社長業の傍ら、大会出場を目指すパラテコンドーの強化指定選手でもある。１７年から競技を始めた。「パラテコンドーは道具を使わず、華麗なけり技で出血や骨折を伴う危険性もあるが、他のパラスポーツに比べて野蛮なところが好き」と笑顔で語る。

日中は仕事、夜は週６日道場で練習。試合では短い腕を狙われやすいため、わざと前に倒し、相手を引きつけたところで回転してカウンターキックを浴びせるのが得意という。２３年の杭州大会に続き、２大会連続のアジアパラ大会出場を狙う。

今年で４０歳を迎えることから、秋の愛知・名古屋大会を最後に競技を引退するつもりだ。７月末に決定する出場枠を狙い、大会で海外を回る日々だが、「社長の私が大会に出て、その記事を社員が書けたら」とのべ、熱い戦いを期待する社員のためにも阿渡さんの挑戦は続く。