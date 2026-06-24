「長きにわたる交流の歴史に新しい1ページ」天皇皇后両陛下がベルギーで晩餐会へ　皇后さまはレースのドレスにティアラ姿　国王夫妻と記念撮影も

ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は国賓を歓迎する晩さん会に出席された。

晩さん会は日本時間の24日早朝、ブリュッセルのラーケン宮で行われ、陛下とレースがあしらわれたドレスにティアラ姿の皇后さまは、国王夫妻と記念撮影された。

また、長女で王位継承者のエリザベート王女など国王の4人の子どもたちも国賓を歓迎する晩さん会に初めて出席した。

フィリップ国王：

ようこそベルギーへお越し下さいました。

フィリップ国王は陛下とのジョギングなど長い交流を振り返り、「私たちの日本に対する敬愛の念は心からの真摯なもの」と述べた。

続いて、陛下は昭和天皇と国王の祖父から愛子さまとエリザベート王女まで、ほぼ同じ年に生まれたことを「四世代にわたるご縁に近しさを感じています」と述べられた。

天皇陛下：

貴国への国賓訪問を通じて、長きにわたって続く交流の歴史に、新しい1ページを加えることができることをうれしく思います。

宮内庁によると、両陛下は王女たちと食後にコーヒーを飲みながら歓談されたということだ。

（「Live News days」6月24日放送より）