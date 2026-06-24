「幸運を呼ぶ」とも言われる双頭蓮＝２４日、日比谷花壇大船フラワーセンター

突然変異で１本の茎から二つの花を咲かせるハス「双頭蓮（そうとうれん）」が２４日、日比谷花壇大船フラワーセンター（鎌倉市岡本）で開花した。「一つの種類で咲くのは５０年から１００年に１度」（センター）とされ、「幸運の花」とも呼ばれているという。

“双子”の花を咲かせたのは紅色の「赤大君子」。ハスは早朝に花を開いて昼頃に閉じるという開閉を繰り返す。２４日に初めて咲いた双頭蓮は２５日午前中に再び開くが、２６日には散り始めることが考えられるという。

センターは開花に合わせ、２４日の開園時間を急きょ１時間早めた。午前８時の開園から多くの来場者が訪れ、興味深げにスマートフォンのカメラを向けていた。榎本浩園長は「珍しい花なので、園芸業界では『見たら幸運に恵まれる』と言われている。植物の不思議を感じてほしい」と呼びかけている。

２５日の開園時間も１時間早める。センターには３００種類のハスが鉢で植えられ、２７日からは午前７時からの早朝開園を始める。期間は、７月末までの毎週土・日曜日と祝日、７月１４〜１７日の平日。