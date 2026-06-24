【BOOKOFF SUPER BAZAAR豊中三国店】 6月25日 オープン予定 所在地：大阪府豊中市日出町2-2-18 エディオン豊中店 3F

ブックオフは、「BOOKOFF SUPER BAZAAR（ブックオフスーパーバザー）豊中三国店」を6月25日に大阪府豊中市日出町2-2-18 エディオン豊中店3階にオープンする。

「BOOKOFF SUPER BAZAAR」は本、CDなどの他アパレル、スポーツ用品、ベビー用品など幅広いジャンルの商品をそろえたリユースショップ。店舗は豊中市最大級の売り場面積としており、ホビー、トレカ、ブランド品など32万点を取りそろえるという。

この他、56席のTCG対戦スペースも備え、公式大会も実施予定としている。6月25日から28日にかけては、商品の購入者を対象に中古品の値引きや買い取り金額の増額など、店舗で利用できるクーポンを配布する。

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