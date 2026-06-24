フリューは、「カリギュラ」シリーズのワンコインセールを7月15日23時59分まで開催している。

今回のセールは「カリギュラ」シリーズの10周年を記念したもので、対象タイトルを過去最安の500円で購入できる。各種Switch版が対象で「Caligula2」は8,778円のところ94%オフ、「Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ」は93%オフの500円へと割引を実施。

コンテンツがセットになった「アルティメットエディション」などは90%以上の割引が適用され1,500円で購入が可能。有償DLCなどがセットになった「Caligula2 アルティメットエディション」が新登場し、こちらも91%オフの1,500円へ割引。「Caligula2」のDLCについても500円へ割引されている。

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