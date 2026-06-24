「カリギュラ」シリーズが過去最安の500円！ ワンコインセール開催中
【ワンコインセール】 開催期間：7月15日23時59分まで
フリューは、「カリギュラ」シリーズのワンコインセールを7月15日23時59分まで開催している。
今回のセールは「カリギュラ」シリーズの10周年を記念したもので、対象タイトルを過去最安の500円で購入できる。各種Switch版が対象で「Caligula2」は8,778円のところ94%オフ、「Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ」は93%オフの500円へと割引を実施。
コンテンツがセットになった「アルティメットエディション」などは90%以上の割引が適用され1,500円で購入が可能。有償DLCなどがセットになった「Caligula2 アルティメットエディション」が新登場し、こちらも91%オフの1,500円へ割引。「Caligula2」のDLCについても500円へ割引されている。
□「カリギュラ」シリーズワンコインセールのページ
＼ ワンコインセール開催 ／- 『Caligula-カリギュラ-』シリーズ公式 (@caligula_GAME) June 23, 2026
10周年を記念して過去最安値で販売中！
期間：7/15(水)23:59まで
?初めての方へ
この機会にぜひ本作の魅力を体験してください?
?カリギュラ オーバードーズ→500円
?カリギュラ2→500円
?アルティメットエディション→1,500円
┗本編＋全有償DLC＋特典をすべて収録… pic.twitter.com/onPtIrCHSO
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